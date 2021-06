Juez dictamina que bares de Miami Beach podrían volver a vender alcohol hasta las 5:00 a.m.

El hotel Clevelander en Miami Beach se anotó una victoria, tras convencer a una jueza de que la ciudad de Miami Beach actuó de manera ilegal cuando cambió las reglas y suspendió la venta de alcohol después de las 2:00 de la mañana en el circuito de entretenimiento.

Anteriormente, antes de la modificación impugnada por el popular hotel, la última decisión sobre la venta de bebidas alcohólicas en Miami Beach señalaba que estaba permitida hasta las 5 de la mañana.

La jueza Beatrice Butchko, de la corte del circuito de Miami-Dade argumentó su decisión de la siguiente forma: “Entiendo que la ciudad ha tratado las ventas de alcohol como una ordenanza de zonificación en el pasado” y añadió: “arbitrariamente, sin ninguna razón lógica, han tratado el cambio de ordenanza para la venta en este caso como un código general que requiere un voto de solo cuatro.”

La jueza Butchko dictaminó que la ciudad necesita la aprobación de cinco de los siete comisionados para hacer ese cambio porque esencialmente es un problema de zonificación y solo cuatro comisionados aprobaron el cambio de la ordenanza que había cambiado el horario hasta las 2:00 a.m. como una medida para mejorar la seguridad en la zona.

Michel Gondora, vicealcalde de Miami Beach explicó porque fue uno de los votos en contra cuando se había decidido el cambio. “Una de las razones por la que yo voté en contra, es que la ciudad decidió cerrar solamente dos cuadras, Ocean Drive y Collins avenue, entre la calle 5 y 16 a las 2 de la mañana, dejando el resto de la ciudad hasta las 5:00 a.m.”.

Según el vicealcalde, la ciudad está en desacuerdo con la decisión de la jueza y la podrían apelar. Pero aún no está claro cuando esta decisión de la corte entraría en vigor.

Hace casi cuatro años los electores de Miami Beach votaron en contra de retroceder la hora para ventas de alcohol y las opiniones en la playa son divididas.

“Hasta ahora por lo que yo he visto no ha impactado el crimen en Miami Beach, acuérdense que la razón que han dicho es que esto era para reducir crimen y hasta ahora no hemos visto ese resultado”, argumenta Gondora.

Un visitante de la zona piensa distinto. “Claro que ay.uda, ¿qué busca la gente en la calle tan tarde? deberían de irse para su casa”, señala Liysi Ulloa

Pero no todos los visitantes están de acuerdo. “A las 5 quiero beber, es Miami, quiero beber. Miami!”, señala Ramón Fernández.

El hotel Clevelander también quería que la juez ordene la reapertura de Ocean Drive que ahora es solo peatonal, pero Butchko concluyó que la ciudad tenía derecho a hacer ese cambio mientras estudia otras opciones.