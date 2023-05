Joven presenta demanda por presunto exceso de fuerza policial

Jesús Goratereaux asegura que fue víctima de exceso de fuerza policial y ahora está presentando una demanda.

Un día se despertó en en la cama del hospital. Ahora vive en Jacksonville porque decidió alejarse de Miami a raíz de lo que le pasó, el muchacho dice que estaba en el lugar y momento equivocado. Le había pedido a una amiga usar su teléfono dado que el suyo estaba roto. En ese momento llegó la policía, él decidió irse, pero le dijeron que se quedara y lo revisaron.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

“Ellos me chequearon, yo les dejé, y tiraron mi mochila al piso, bravos, siguieron mirando adentro de la mochila y me detuvieron”.

Jesús cuenta que no entendía lo que pasaba, y dice sentir que sus derechos fueron violados.

“Y si ellos no hubieran roto el constitution on law esto no me hubiera estado pasando ahora mismo”.

Pero decidió irse. El vídeo lo muestra, cuando corre por un sector del centro comercial, en el 15074 y la calle 56 al suroeste del condado. Cae y se golpea contra el piso.

“Cuando yo me di, ahí se quiebra mi columna, pero también de la manera en que ellos me controlaron el cuerpo puede ser que lo partieron más todavía”.

Dice que un disparo de pistola taser lo dejó en la situación en la que hoy se encuentra.

“No me puedo levantar porque no tengo fuerza. Tengo que usar mis brazos, porque no tengo poder de aquí para abajo. Los médicos me dicen que yo no voy a poder caminar por el resto de mi vida”.

Su abogado considera que este es un caso que plantea la cuestión de si se usó fuerza excesiva en una determinada circunstancia.

Lee Marks, abogado de la víctima, dice:

“Tienes a alguien que se sabe que está desarmado, que no es violento, que no es un peligro para ellos ni para nadie más… Entonces…”.

Según el informe de la policía, Jesús tenía una orden de arresto por conducir con su licencia suspendida, y, aparentemente, eso fue lo provocó el arresto.

“Ellos no vinieron por mí. Ellos no me tenían que meter un teaser, ellos me podían dar un warrant y después darme otro por lo que hice”.

Cuenta Michelle Martin, la esposa de Jesús, que este es un momento muy triste para ellos como familia, porque les ha cambiado la vida para siempre.

“Es difícil, mental y físicamente, para él y para mí. Todo lo que hacemos es una lucha, cocinar, cambiarlo. Es difícil con el bebé. Sobre todo con él”.

Y Jesús cuenta que aunque el pequeño no pregunta, presiente que algo sucedió, y reacciona en consecuencia.

“Él me hace así en las piernas y me dice bu-bu. Y después me agarra de poner los zapatos y lleva la silla de ruedas para que yo juegue con él”.

La policía de Miami Dade nos dijo que no harán ninguna declaración, porque hay un litigio pendiente, sin embargo, en las últimas horas le han entregado una declaración a otro medio en el que dice lo siguiente:

"El Departamento de Policía de Miami-Dade está al tanto del incidente que involucra a Jesús Goratereaux. Nuestra Oficina de Cumplimiento Profesional acudió al lugar la noche del incidente para garantizar el cumplimiento de todas las pautas y procedimientos del departamento, y se determinó que no hubo violaciones. Nos entristece saber de las lesiones que sufrió durante este incidente".