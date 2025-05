Joven guatemalteca se gradúa con honores tras superar barrera lingüística

La presidenta estudiantil de la Clase 2025 de G. Holmes Braddock Senior High School, encarna el ‘Sueño Americano’ superando una barrera lingüística y luego llegando hasta el final representando a otros estudiantes con dificultades similares.

El miércoles 28 de mayo fue un día en el que Ada Fumagalli pensó que nunca llegaría: el día de su graduación.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

“Seguro voy a llorar, que tengo nervios, pero todavía no me ha caído, todavía siento que estoy en un sueño y que soy demasiado dichosa porque sé que muchas personas no tienen la misma suerte que yo tengo”, dijo Fumagalli.

Ella cuenta que su familia se mudó a los Estados Unidos de Guatemala en el 2017. Cuando comenzó la secundaria en el sur de Miami sin hablar o entender una sola palabra de inglés.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Al principio me costó y tenía miedo que no me podía graduar porque a principio no entendía nada”, contó.

En Guatemala, todas las materias se enseñan en español, así que aprender en inglés le parecía casi imposible.

“Hablando y conectando con personas que estaban como en el mismo proceso que yo, me ayudó más y me hizo sentir como que no estás sola”, dijo Fumagalli.

La semana pasada se convirtió en ciudadana americana, y ahora recibe su diploma de Cambridge, destacada como parte del 15 por ciento de los mejores alumnos de su clase, con honores Cum Laude.

Fumagalli desea inspirar a otros que quizás estén pasando por dificultades similares.

“Para las personas que están pasando por lo que yo pasé al principio, que no tengan miedo porque todo se resuelve y poquito a poquito te das cuenta, aprendes … con esfuerzo y dedicación todo se forma”, dijo la estudiante que pronto comenzará un nuevo capítulo en Miami- Dade College donde estudiará enfermería.