Joven de 20 años sobrevive a violento ataque de tiburón

Un joven de 20 años que sobrevivió ayer al ataque de un tiburón en Los Cayos ya ha pasado por dos cirugías desde el ataque.

Este hombre estaba pescando con sus amigos cuando un tiburón apareció de sorpresa y lo mordió en la pierna. Hoy él se encuentra agradecido de estar vivo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

El día estaba perfecto Kevin y sus amigos estaban pescando casi 70 pies bajo del agua. Un pasatiempo que hacen desde que eran pequeños.

“De repente el tiburón me mordió en el muslo, no sentí dolor, pero fue como una presión y una fuerza. Como si un camión me había golpeado. Kevin dice que no vio el animal, pero su amigo vio cuando el tiburón lo mordió dos veces. Cuando paso el ataque el amigo levantó a Kevin, lo llevó al barco, llamó al 911 y también le marcó al papá de Kevin”.

“Padre a tu hijo lo mordió un tiburón y está sangrando machismo y tiene los ojos abiertos”.

El padre de Kevin dice que todavía recuerda esa llamada de pánico.

“El motor del bote yendo a millón y el viento lo que estaba pasando. Podía sentir el pánico, pero gracias a dios ellos estaban habiendo lo que tenían que hacer”.

Hoy vive agradecido de que los amigos le amarraron la pierna a su hijo para controlar la sangre e hicieron todo para salvarlo.

Antonio Marttos, MD Doctor Jackson South, dice: “la mordida del tiburón fue muy grabe y no fue en una arteria ni un nervio importantes”.

Los médicos ya le hicieron 2 cirugías y quizás le tendrán que hacer una más. Ellos creen que Kevin se podrá recuperar si todo sigue bien y podría salir del hospital en la próxima semana.