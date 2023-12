Joven arrestado tras intento de robo que terminó en un violento tiroteo

Poco antes de las 6 de la tarde de este martes los oficiales de la policía de Pembroke Pines respondían al reporte de un tiroteo que ocurrió en la tienda Pasadena Drive Thru Food.

John Oonnoonny, dueño de la tienda, dice que “la persona que estaba aquí trabajando me llamó y me dijo que había sido baleado”.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Según las autoridades, el sospechoso intentó un robo a mano armada en el negocio ubicado en el 8100 del Pasadena Boulevard.

La víctima se encuentra en el hospital con heridas que no atentan contra su vida. Por su parte, la policía tiene bajo custodia al presunto sospechoso que es un menor de edad.

El cajero que tiene unos 38 años intentó huir y fue cuando el sujeto disparó múltiples veces en su dirección. Luego, el sospechoso salió del negocio y la víctima se comunicó con el 911.

“Después de que le dispararon él salió corriendo a un apartamento", dijo el dueño del comercio.

El detective Yalile Nader, del departamento de Policía de Pembroke Pines, dijo que “cuando llegaron los policías encontraron a una víctima con múltiples tiros en el cuerpo y en eso llamaron a la ambulancia y el señor fue transportado al hospital más cercano”.

“La policía me dijo que fue impactado en el trasero y en el brazo ... que no son heridas que atentan contra su vida. No queremos que le pase nada, es joven, tiene un niño y su esposa”, dijo el dueño del negocio.

Afortunadamente esas heridas no atentaban contra su vida y se espera que se recupere. Mientras, los agentes detuvieron a un menor sospechoso a solo unas cuadras después de una búsqueda extensa. Al momento de la detención, el menor se encontraba en posesión de un arma de fuego.

“Queremos informarles a la comunidad que como el sospechoso ya está capturado, no hay amenaza para nuestra comunidad”, precisó el detective Yalile Nader, del departamento de Policía de Pembroke Pines.

Esta investigación continúa en curso y de momento no se han revelado muchos más detalles sobre el sospechoso al ser sólo un adolescente.