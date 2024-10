Joven acusado de agredir hasta dejar inconsciente al doctor de su madre

Un joven enfrenta serios cargos de agresión luego de que supuestamente atacara al doctor que atendía a su madre porque estaba disgustado por la medicina que le había prescrito.

El ginecólogo dio su testimonio en corte visiblemente golpeado y aseguró que nunca antes había visto al acusado

Ventura Pérez del Castillo está en serios problemas con la justicia. Al joven de 19 se le acusa de agredir a un doctor del Mount Sinai Medical Center causando grandes daños y heridas graves a su cuerpo.

“Tengo múltiples fracturas faciales, tengo el ojo derecho hinchado y me dijeron que tenía una pequeña contusión cerebral. Tengo múltiples fracturas de clavícula, pero no se sabe si necesitaré cirugía o no, y tengo dos costillas rotas”, declaró el doctor Steven Silvers.

El Doctor es un Ginecólogo que ha trabajo por 36 años en el hospital, cuenta que la mañana de este lunes estaba llegando a su oficina y afuera ya lo esperaba el acusado.

“Tuve una breve interacción con este caballero. Me di la vuelta para alejarme y él me atacó por detrás y me golpeó”, relata la víctima, quien asegura que nunca antes había visto al joven, pero si había atendido a su madre hace un mes.

El reporte del arresto indica que Pérez del Castillo le dijo a los oficiales que estaba disgustado por lo que el doctor le había prescrito a su madre y quería advertirle que estaba cometiendo mala praxis y además quería mostrarle sus malas críticas en Yelp.

Cuando los agentes llegaron al centro médico hicieron contacto con el acusado quien estaba llorando y luchaba por recuperar el aliento.

Por su parte, imágenes de cámaras de vigilancia del lugar captaron como el acusado empujó al doctor fuera del ascensor y como la víctima intentaba defenderse. Luego el joven habría golpeado al doctor contra el suelo dejándolo inconsciente por más de 3 minutos.

El acusado permanecerá detenido sin derecho a fianza hasta el comienzo de su juicio por la gravedad de las heridas de la víctima, que es una persona mayor de 65 años.