Joven activista espera que Kamala Harris cumpla su promesa

Una joven inmigrante de nuestra comunidad tuvo oportunidad en el pasado de conversar con la ahora vicepresidenta Kamala Harris sobre el centro de retención de menores de Homestead.

Ahora, ante su inminente reapertura, nos habló en exclusiva sobre el nuevo pedido que le ha hecho a la vicepresidenta.

“Cuando Kamala Harris ganó yo me sentí muy feliz y me dio esperanza porque me dijo que nos iba ayudar”, dice Leah.

“No estás sola, te escuché, te conocí y estaré luchando por ti, mantente fuerte”.

Esa es la carta que la vicepresidenta Kamala Harris le escribió a Leah, luego de haberla conocido en el 2019, durante una visita al centro de detención de niños inmigrantes de Homestead, antes que fuera clausurado.

“Mi experiencia conociendo a la vice fue increíble, fue genial que viniera ella a Homestead y apoyara nuestra campaña para cerrar el centro de detención infantil”, dijo Leah

Lis Marie Alvarado, Directora America Friends Service Committe, dice:

“Fue un momento increíble, cuando la vicepresidenta se acercó, la escuchó, lloró con ella, la escuchó, la abrazó y le prometió en frente de todos nosotros, que la iba a ayudar a cerrar el centro de detención de Homestead”.

“Me acerqué a ella y le di una carta que decía que por favor ayudara a cerrar el centro de detención de Homestead y la invité a mi casa a comer pati, empanadas jamaiquinas”, dice.

Leah, nació en este país, pero sus padres son inmigrantes indocumentados, originarios de la costa caribe de Nicaragua...

“Yo he estado luchando por los inmigrantes desde los 8 años”.

Cuando ella estaba en la primaria, colecto cartas de otros niños para mandársela a congresistas, para que pararan las deportaciones y después para que cerraran los centros de deportaciones.

Por eso la reapertura de estas instalaciones que fueron cerradas en agosto del 2019, es algo que perturba a esta joven de 15 años.

“Un niño debería de estar en una casa con su familia feliz, no debería estar en una jaula como si fuera animales”, dice. “Yo le he escrito a la vicepresidenta por Twitter y todavía no me ha contestado”, asegura.

"La vicepresidenta Kamala Harris no le ha dado respuesta a esta joven que conoció en persona, que lloraron juntas que contaron sus historias y que les hizo muchas promesas y la llenó de esperanzas", dice Alvarado.