Jornadas de vacunación gratis en los condados Miami-Dade y Broward

Los condados de Broward y Miami-Dade reiniciarán las clases el 21 de agosto y el 17 de agosto, respectivamente, por lo que ambos están ofreciendo dosis de vacunación gratuitas para los menores.

MIAMI-DADE

El Departamento de Salud de Miami-Dade informa que ante el regreso a clase, los niños de entre 2 y 18 años, podrán vacunarse a partir de este sábado 12 de agosto de 2023.

Se precisa que el padre o tutor del menor esté presente y que lleve los registros de vacunas de su hijo.

Sitios que requieren cita previa:

– Care Resource Community Health Center Midtown, 3510 Biscayne Blvd., 33137. Abierto de 9 am a 1 pm. 305-576-1234.

– Citrus Health Network Inc: Maternal & Child Health Center, 2nd piso, 551 W. 51st Place, Hialeah 33012. Abierto de 8 am a mediodía. 305 817-6560.

– Departamento de Salud: Clínica de Vacunación del Centro del Distrito de Salud, 1350 NW 14th St., 33125. Abierto de 7:30 am a 1 pm. 786 845-0550.

– Departamento de Salud: Clínica de Vacunación de West Perrine, 18255 Homestead Ave., 33157. 7:30 am a 1 pm. 786 845-0550.

Sitios que no requieren cita previa:

– Borinquen Medical Center West Dade/Sweetwater, 10528 SW 8th St, 33174. Abierto de 8 am a 1 pm Se recomienda cita, pero no se requiere. Número de contacto: 305-576-6611.

– Centro Médico Borinquen (Main), Carretera Federal 3601, 33137. Abierto de 8 am a 1 pm Se recomienda cita, pero no se requiere. Número de contacto: 305-576-6611.

– Borinquen Medical Center North Miami, 708 NE 125th St., 33161. Abierto de 8 am a 1 pm Se recomienda cita, pero no se requiere. Número de contacto: 305-576-6611.

– Empower U Community Health Center, 7900 NW 27th Ave., Suite E-12. Abierto de 9 am a 2 pm. Número de contacto: 786-318-2337.

– Miami Beach Community Health Center North, 11645 Biscayne Blvd, 33181. Abierto de 7:30 am a 1 pm. Número de contacto: 305-538-8835.

– Centro de Salud Comunitario de Miami Beach: Beverly Press Center, 1221 71st St., 33141. Abierto de 7:30 am a 1 pm. Número de contacto: 305-538-8835.

– Centro de Salud Comunitario de Miami Beach: Stanley C. Myers Center, 710 Alton Road, 33139. Abierto de 7:30 am a 1 pm. Número de contacto: 305-538-8835.

BROWARD

El Departamento de Salud en el condado de Broward ofrece vacunas para bebés, niños y adultos para ayudar a prevenir enfermedades. Este servicio se brinda en el Children’s Reading Center and Museum, 751 SW 121st Ave, Davie FL 33325, de 8:00 am a 5:00 pm los lunes, martes, miércoles y viernes y de 10:00 am a 7:00 pm los jueves. No es necesaria una cita. Para obtener más información, llame al 954-467-4705.