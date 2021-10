Jefe interino de la policía de Miami participa en evento comunitario

Hemos reportado mucho sobre a polémica que ha rodeado a la policía de Miami en los últimos tiempos, sin embargo hoy fuimos testigos de un evento muy positivo, cuando el departamento honró a estudiantes que se destacan por haber ayudado a otros de forma significativa.

Es el primer evento comunitario después del despido el jefe Arturo Acevedo y tuvimos la oportunidad de conocer mejor a quien pudiera ser el próximo jefe de la policía de Miami.

El jefe interino de la policía de Miami, Manny Morales nos dice que el evento “Do the Right Thing” es su evento comunitario predilecto, porque ve en los estudiantes que se han esforzado para hacer una diferencia en la comunidad una esperanza para el futuro. Un futuro que al ahora ve con optimismo.

Manuel Morales es nacido en Puerto rico de padres cubanos, casado y padre de cuatro hijos. Comenzó su carrera como agente de la policía de Miami hace 28 años.

A la pregunta de cómo resumiría su experiencia de casi tres décadas en la policía de Miami, dijo:

“Ha sido una experiencia increíble, no noche cambiaría nada, todo lo que ha pasado. El servicio es algo que siempre he tenido cerca de mi corazón, el mejoramiento de la comunidad, esto es un sueño hecho realidad”.

Sobre los últimos 6 meses con el jefe Acevedo, dijo: “De cada experiencia viene el crecer y la experiencia, y aprender lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer”.

Rechaza las declaraciones del jefe despedido Arturo Acevedo en un memorándum y a la cadena NBC en que afirmó que el departamento de la policía de Miami sufre de serios problemas por la intervención de oficiales electos de Miami

Cuestionado si el memorándum es cierto o no, respondió:

“Va a haber un día que en que va a tener que explicar más palabra que puso n ese papel. Estoy seguro de que va a haber una batalla legal en eso, no voy hacer comentarios. De la experiencia que he tenido yo, yo nunca he sentido esa presión política de hacer lo que me haga sentir incómodo”.

Nos dice que trato de trabajar de buena voluntad con Acevedo como era su deber como asistente en jefe y comandante, pero que “hubo varios incidentes que tuvimos, pero los problemas tuvieron el tope más alto cuando tuvimos la discusión esa el día primero, eso fue algo que nunca he experimentado en mi vida”.

Ahora el prefiere hablar del presente y dice que “es mi honor ser el jefe interino si esa esa es mi posición”.

Preguntado sobre si espera ser permanente, dice: “si esa es la decisión de los administradores de la ciudad, sería un honor”.

Molares reconoce que la moral de los agentes ha sufrido con todo lo ocurrido y está trabajando sobre eso.

Él era finalista para el cargo de jefe antes que el alcalde y el administrador decidieran reclutar a Arturo Acevedo.