Jay Wheeler presenta en Miami su nuevo disco en el día de su cumpleaños

El cantante puertorriqueño Jay Wheeler realizó este fin de semana una fiesta campestre en Miami en medio de girasoles para agradecer el apoyo de los fans tras el lanzamiento en marzo pasado de su álbum 'Girasoles', una producción que calificó como romántica, madura y una especie de terapia.

"Me gusta que los fanáticos míos también sientan que yo estoy agradecido con ellos, además de hacerles música, además de hacerles videos, además de darles un buen trabajo en cuanto auditivo y visual", dijo a EFE el artista en el evento, realizado este sábado en The Berry Farm, en el sur de Miami.

"Yo creo que también compartir con ellos es una forma de gratitud, de decirle gracias por estar ahí", agregó José Ángel López Martínez, su nombre de pila.

Wheeler subrayó que su nuevo disco es el más importante de su carrera, el más "maduro" porque hay música con sentido, romántica, "música del corazón".

"Obviamente tengo también música, pues movida, porque los fanáticos les hace falta eso, pero lo más que resalta en este álbum es la música romántica", matizó.

Aseguró que es una producción dedicada a su madre, Shirley Ann Martínez; a su esposa, la artista venezolana Zhamira Zambrano, y la hija de ambos, Aiunii.

"Mi mamá obviamente me enseñó a ser mejor hombre, mi esposa me obligó a ser mejor hombre de manera positiva, lo digo no obligado de malo (...), obligado de bueno y obviamente mi hija ser mejor persona", explicó.

El cantante, de 31 años, dijo además que es una producción que espera sirva de terapia.

"Yo sé que hay mucha gente que está 'down' y la música te inspira mucho. La música es una influencia y pues que los influya para bien, que a lo mejor están pasando por depresión y escuchas la canción mía y los ayudas y eso es lo único que quiero llenarle el corazón, llenarle un espacio en su corazón", manifestó.

"La música para mí es terapia y tú la utilizas para cualquier momento que estés pasando en tu vida, sea triste, sea malo o sea bueno", abundó.

Entre los discos más exitosos del artista están 'Platónico´(2019) y 'Platónicos' (2020), que contiene su colaboración con Myke Towers, 'La curiosidad', una de sus canciones más exitosas hasta la fecha.