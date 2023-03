Irrumpen en otra oficina del comisionado Manolo Reyes

El comisionado de Miami Manolo Reyes, dice que no sabe quién podría haber sido el responsable de este acto contra un espacio en el que acostumbra a trabajar con la comunidad, y que espera que solo sea una coincidencia.

“No me van a amedrentar ni me van a intimidar”.

Es el mensaje del comisionado de Miami Manolo Reyes, luego de que este lunes un sujeto aún no identificado intentara entrar a otra de sus oficinas, y también a una camioneta que usa para trabajar.

Reyes explica: “Es una coincidencia que suceda aquí después de lo que sucedió en el ayuntamiento. Tenemos esta oficina hace mucho tiempo, y esta es una de las oficinas donde le damos servicio a esta área”.

El lunes de la semana pasada Reyes había encontrado su despacho en el ayuntamiento de Miami con todas sus pertenencias regadas … lo que provocó un operativo policial y una investigación sobre una posible irrupción.

7 días después, la historia casi se repite pero esta vez de manera diferente en la oficina ubicada en el 1415 del suroeste con la avenida 32.

“El video es una persona que se ve entrando al parque mirando a través de las ventanas y tratando de abrir y se va hasta un camión y coge una de las palas, se lleva y trata de abrir la puerta del camión y también se va”, dice Reyes.

Aunque el sospechoso no causó daños dentro del lugar, si dejó algunos rayones en la ventana del vehículo que buscaba abrir. La policía llegó esta mañana para revisar los videos de la cámara de seguridad e investigar lo sucedido.

Por su parte el comisionado dice que espera que todo se aclare pronto, ya que nunca había sido víctima de este tipo de invasiones en los espacio donde labora día a día.

“Que entren a una oficina y que me manden un mensaje y no solamente que me puedan mandar un mensaje de que me entraron a la oficina sino que las fotografías y lo que era de mi familia fue tumbado todo”, dice Reyes.

Según el comisionado Reyes, esta vez su oficina no tuvo ningún tipo de daños. Ahora la investigación sigue en curso. Si usted tiene alguna Información que pueda ayudar a las autoridades se le pide que por favor llame a la policía de Miami.