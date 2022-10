Investigan vandalización de carros en Miami Beach

Nueve carros fueron vandalizados la madrugada de este viernes en Miami Beach.

"Llegué aquí y manejé mi carro un poco y me di cuenta de que una de mis llantas ya no tenía aire. Regresé al estacionamiento y me encontré con toda la gente a quien también les había pasado lo mismo", dijo Michael Zitomer, una de las víctimas.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

El incidente ocurrió en este estacionamiento público localizado en la calle 53 con la avenida Collins. Michael Zitomer fue una de las personas afectadas. Su plan era trabajar con su vehículo hoy, pero terminó llamando a una grúa.

“Estaba intentando usar el carro esta noche para hacer un poco de dinero con Lyft y ahora tengo que esperar para comprar una nueva llanta, es un gran inconveniente".

Un problema para casi una decena de conductores. Algunos que solo estaban de vacaciones en playa. De momento no pistas de quien pudo ser el responsable de este acto.

"Estaban en una misión para ponchar todas las llantas que pudieran. Esto es increíble e inaceptable".

Ahora la policía dice que han incrementado el patrullaje en esta zona. Sin embargo, las víctimas ya parecen estar resignadas.

“Es frustrante porque piensas que aquí estás seguro, y tienes que pagar estacionar así. Vemos a la policía pasar por aquí pero quien corre por ahí ponchando llantas".

Una de las mayores preocupaciones de las victimas es que alrededor de este estacionamiento no se ve ninguna cámara de vigilancia, pero la policía se está tomando este incidente muy enserio. Si usted sabe algo se le pide que por favor se comunique con la línea de alto al crimen de Miami Dade llamando al 305-471-8477.