Investigan uso excesivo de la fuerza durante arresto en negocio de Miami

El dueño de la tienda donde ocurrió un incidente violento junto a su hijo compartieron algunos videos que muestran como los oficiales de la policía de Miami estan según ellos “cruzando la línea”, y donde terminan arrestándolos mientras estaban realizando su operativo.

En video muestra el violento arresto de varias personas en un negocio de productos de belleza ubicado en el suroeste de Miami dade el pasado jueves por la noche se produjo la reyerta.

Giovanni Zapata, empleado del comercio donde ocurrió el incidente, recuerda que “todo fue una locura … salimos ahí, tenían al dueño en el piso. Cuando yo vi eso la reacción mía fue enorme, el policía medio que se asustó, sacó el taser, y le apuntó el taser al niño”.

El dueño del comercio, Mike Wadi, dice que fueron momentos caóticos y que los oficiales de Miami Dade supuestamente estaban actuando de manera agresiva. En las imágenes se puede ver como lo estaban arrestando en el suelo.

“Estaban golpeando al tipo. Les dije a los oficiales ‘ustedes ya lo atraparon por qué lo golpean’, lo golpeaban en la cara y en el piso”, recuerda Mike Wadi, el comerciante que también terminó arrestado.

Mike y su hijo Ramzi estaban frente a su tienda cuando la policía estaba arrestando a Jarvis Swanson afuera, mientras testigos comenzaban a gritarle a los oficiales que estaban siendo demasiado rudos.

Ramzi nos dijo que una de las cámaras corporales de los oficiales se cayó, él la recogió y la llevó en dirección a los oficiales, el joven dice que los uniformados luego se le encimaron.

“El tipo vino y me agarró la mano —el brazo— y me empezó a dar puñetazos y yo me estaba defendiendo, de repente todo su equipo vino y me atacaron. Uno vino por detrás de mí, dos por el costado, comenzaron a golpearme y a golpearme”, precisa Ramzi Wadi.

Ramzi fue acusado de agresión contra un oficial de la ley y junto con su padre fue llevado a la cárcel del condado, ambos dicen que fueron tratados injustamente

Giovanni Zapata, empleado del comercio donde ocurrió el incidente, dice que “la gente estaba llorando. Hay niños, es un lugar público, es una tienda de pelo, vienen niñas chiquitas a comprar pelos”.

Giovanni es empleado del lugar y dice haber sido testigo del alborotó y asegura que los oficiales tambien le apuntaron.

La policía de Miami Dade dijo en un comunicado: “estamos al tanto del incidente que ocurrió donde nuestros oficiales estuvieron involucrados en una confrontación física con un delincuente convicto armado. En nuestros esfuerzos de total transparencia, iniciamos de inmediato una investigación de asuntos internos”.

Giovanni Zapata, empleado del comercio donde ocurrió el incidente recuerda: “la golpiza que le estaban metiendo eso fue un descaro, eso si le pegaban y se escuchaba la cabeza rebotar en el pavimento … un locura … una cosas de locos”.

Según la policía, los oficiales involucrados han sido reasignados a tareas administrativas y dicen que evaluaran continuamente este caso, a medida que continúa el proceso de asuntos internos.