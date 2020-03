Investigan tiroteo sin víctimas cerca de una escuela en North Miami

La policía está investigando un tiroteo ocurrido este miércoles en una cancha deportiva, cercana a una escuela de North Miami.

Decenas de jóvenes de encontraban en la cancha de baloncesto del “Cagni Park”, aledaño a la escuela secundaria de North Miami, cuando se escucharon disparos. Tras el reporte del incidente, llegó la policía de North Miami.

“Vimos de pronto una multitud y empezaron a pelear sin razón. De pronto, alguien llegó y comenzaron a disparar y yo me fui corriendo”, señaló “Kimbo” Milfred, quien practicaba baloncesto al momento de los disparos.

“Recibimos una llamada de disparos que se habían hecho en el área. Los oficiales respondieron y peinaron la zona. Pero no encontraron ni víctimas ni algún sospechoso”, dijo Natalie Buissereth, portavoz de la policía de North Miami.

Mientras en la cancha se vivía el pánico, el desconcierto reinaba en una de las aulas de la escuela, donde funciona un centro de educación para adultos y se imparten clases de inglés.

Anysnbel Martínez, estudiante del curso nocturno, contó su experiencia. “De pronto, tengo los audífonos puestos y siento que está bien alto el micrófono de la escuela y siento que dicen “código rojo” y yo me asusto: ¿Qué es código rojo?”

Como parte del protocolo, en la escuela, los profesores aseguraron las puertas del salón de clases y llamaron a la calma.

“Es cerrado automático, (…) y tienes que alejarte de la puerta”.

“Estoy con la presión alta. Me siento mal. Me puse nerviosa porque tengo una hija. Claro que sí, pregunté (qué había ocurrido), pero no te dan respuesta”, señaló Martínez.

Poco a poco la policía evacuó la cancha de baloncesto, revisaron a los presentes en busca de una posible arma y comenzaron la investigación del incidente y las entrevistas a quienes estaban en la cancha.