Investigan tiroteo que dejó a una persona muerta

La última vez que Enriqueta Taylor conversó con su nieto fue ayer domingo, para decirle que había preparado su comida favorita.

“Y me dice… mima, estoy muy apurado, mima… porque el me decía mima… le digo: hijo, te hice espaguetis y él me responde: ahorita te llamo, mima. Eso fue a las 4 y a las 5 lo mataron”.

Su nieto, Edwin Boyce Molina, habría llegado a la casa en la intersección de la calle 170 y la avenida 106, en el suroeste de Miami Dade, y según testigos, discutió con otro hombre, que reside aquí, luego, se escucharon disparos.

Una cámara de vigilancia captó el momento en que vecinos comenzaron a pedir ayuda.

En medio de su inmenso dolor, la familia de Edwin busca respuesta para muchas preguntas…

Linda Taylor, madre de la víctima, tampoco conoce al presunto agresor. Según los vecinos vivía rentado en esta casa. Hasta el momento no ha sido identificado por la policía. Solo informaron que tiene 26 años y que fue llevado a un hospital para una revisión médica.

Álvaro Zabaleta, vocero de la policía de Miami Dade, dice:

“¿Qué fue lo que causó el altercado entre estas dos personas? Eso aún es desconocido, estamos dejando que la investigación tome su curso”.

Las autoridades tampoco especificaron si ambos estaban armados, ni si los disparos se hicieron dentro o fuera de la casa.

“Mi hijo no es ningún delincuente… mi hijo estaba trabajando”, dice la madre.

“Él lo más que hacía era trabajar… a toda hora, porque era cerrajero. Pero nunca ha tenido una bronca ni un problema con la policía. No se que pasó”, dice la abuela.

El presunto agresor está bajo custodia de las autoridades, pero aún no se han presentado cargos en su contra. Según la abuela de la víctima, Edwin estaba a punto de mudarse a Texas.