Investigan tiroteo en noroeste de Miami-Dade que dejó una mujer herida

Oficiales de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO, por sus siglas en inglés) atendieron una alerta de tiroteo en una zona residencial del noroeste de Miami-Dade en la madrugada de este martes y las autoridades confirmaron el traslado de una persona herida.

De acuerdo con MDSO, la llamada fue recibida a las 3:46 a.m. como una llamada de emergencia médica, con informes de un tiroteo. Al llegar al lugar una mujer herida de bala fue encontrada y transportada por tierra al centro de trauma del Hospital Aventura.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Una persona fue captada por las cámaras de Telemundo 51 siendo transportada por paramédicos del cuerpo de bomberos de Miami-Dade en ambulancia.

A través de sus equipos de radio, detectives daban detalles de una posible mujer herida de bala, pero eso aún no ha sido confirmado por la policía.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Mientras tanto en la escena se desplegó un amplio equipo de detectives quienes acordonaron un amplio perímetro y colocaron al menos nueve marcadores de evidencia en una calle frente a una vivienda.

La investigación se encuentra plenamente activa por lo cual no hay detalles sobre quien sería el sospechoso y cuál es la condición de la víctima.

De acuerdo con vecinos en la zona, dijeron haber escuchado al menos 9 detonaciones.

Matheuirn Laguer, un residente de la zona, compartió su preocupación tras el incidente: “No me siento bien con algo así pasando, porque me siento inseguro (…) pero estoy agradecido de que tenemos a la policía para investigar este crimen. Me preocupa porque tengo hijos, y la gente que dispara a veces hiere a gente inocente, es algo preocupante, y espero que las autoridades controlen estos actos de violencia.”, dijo.