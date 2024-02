Investigan tiroteo en Hollywood que dejó un muerto y un herido, según la policía

La policía de Hollywood investiga un tiroteo en un vecindario de la ciudad en la madrugada de este miércoles, que dejó a un hombre muerto y a otra persona herida, según informaron las autoridades en el lugar.

Hay muchísimo nerviosismo en este vecindario, hace poco hablamos con un residente de la zona quien dijo haber escuchado los disparos y afirma que no es la primera vez que se registran hechos violentos en este lugar.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Estaba durmiendo y escuché varios sonidos de disparos, me desperté de inmediato … obviamente no iba a salir a chequear, pero es alarmante y este vecindario esta fuera de control, mi mama vive aqui tambien y esta sola, no es un lugar seguro, voy a ir a estar con ella para calmarla”, señala Jeremy Phillips, un residente en este lugar.

La información preliminar aún es escasa, pero la policía pudo confirmar la muerte de un hombre, mientras informó de otra persona herida.

El portavoz de la policía de Hollywood, Christian Lata, dijo que recibieron una llamada al 911 aproximadamente a las 12:30 a.m. de este miercoles sobre un tiroteo en el área del 3466 North y la avenida 24 en Hollywood. Cuando oficiales arribaron encontraron a un hombre muerto con heridas de bala. El cuerpo de la víctima aún continuaba en la escena la mañana de este miércoles.

Otra persona, fue transportada a un hospital y su condición aún se desconoce, tampoco se informó si se trata de un hombre o una mujer, esos son datos que la policía no ha confirmado.

El portavoz de la policía de Hollywood, desde la escena, dice que los detectives están tratando de hablar con posibles testigos.

Por ahora no se ha dado a conocer información sobre sospechosos. Como siempre en estos casos, la policia pide la ayuda de testigos. Cualquier persona con información que ayude en esta investigación puede comunicarse a la Línea de Alto al Crimen de Broward al (954) 493-TIPS. .