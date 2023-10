Identifican al joven que murió baleado por un policía tras un altercado en Homestead

Las autoridades investigan un incidente que terminó con un tiroteo en el que estuvo involucrado un policía y dejó a un sospechoso muerto.

De acuerdo con las autoridades este domingo en la noche, la policía de Homestead respondió a las llamadas sobre un incidente en el 1298 y el 11 Place del suroeste de Miami-Dade.

Mientras se llevaba a cabo una investigación, se produjo un enfrentamiento con un sujeto, momento en el que una oficial de policía de Homestead se vio obligado a disparar su arma de fuego, dijo la policía.

La familia de la presunta víctima lo ha identificado como Daniel Allen Kempf, de 24 años.

Según declaró la familia del joven, fue la propia madre quien llamó a las autoridades, y les alertó que su hijo era mentalmente inestable.

"Se lo dijimos a la policía. Mi hijo no es mentalmente estable y ha sido puesto bajo la ley de Baked Act por dos veces. No es para matarlo, apréndanlo y se lo llevan. Pero no, lo mataron", dijo Yanesis Rosety, madre de la víctima.

El sospechoso fue pronunciado muerto en el sitio y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida abrió una investigación por este hecho, debido a que hay un policía involucrado.

La abuela del joven asegura que "tenía problemas de los nervios. El se alteraba y eso, pero nada más. No tenía nada de armas. Registraron toda la casa, pero no encontraron nada", dijo Caridad Rosety.

Por su parte, el hermano del joven baleado por la policía aseguró estar "muy enojado con la policía. Yo no tengo un hermano ahora", remarcó Thomas Benjamin Kempf.