Investigan presunto fraude electoral en el condado de Miami Dade

Desde el año 1985, Juan Salazar era un votante registrado como demócrata en el condado Miami Dade, pero eso cambió en diciembre. Ahora su nueva tarjeta electoral lo presenta como republicano. Un cambio que -según denuncia-, fue sin su permiso.

“Como yo le dije a la oficina de Marco Rubio y de María Elvira Salazar, eso es un fraude”, dijo Juan Salazar, víctima de presunto fraude electoral.

Según recuerda, a finales de noviembre varias personas llegaron a su edificio, les preguntaron si querían renovar su registro de votantes. La mayoría no sospechó y cuando llegaron las nuevas tarjetas, descubrieron el cambio de Partido.

Lazara Ayala, quien también fue víctima de presunto fraude electoral, recuerda: “a mi ni me avisaron, ni me informaron, ni me lo notificaron, ni nada. Me cambiaron porque si, y más nada”.

En el caso de Lazara, le tomaron sus datos en la puerta de su casa. “Nos lo hicieron a todos, a todos los que vivimos aquí”.

Todas las víctimas reportadas hasta el momento son mayores de 65 años.

La senadora estatal Anette Taddeo se ha hecho eco de estas denuncias… porque es la presidenta del comité de ética y elecciones del estado, y porque asegura que esto podría afectar su carrera política, pues Taddeo aspira a la gobernación del estado.

“Llegan a mi oficina y hasta a mi teléfono celular personas llamándonos” dice la senadora estatal, Anette Taddeo, quien apunta “yo tengo una primaria demócrata, si los cambian para republicanos, cuando van a llegar a votar, no van a poder votar por mi… les van a dar la boleta republicana, eso afecta que ellos no tengan su voz”.

Este fin de semana, la fiscal estatal del condado Miami Dade dijo que estaba al tanto de las denuncias y que desde hace varias semanas, su oficina está investigando.

Juan Salazar recuerda "la última vez que vinieron yo los indagué porque tenían gorras que decían Trump, yo les dije que eso era un delito y se fueron".

De acuerdo con registros del departamento de elecciones de Miami Dade, entre el 2021 y lo que va de año, más de 5 mil votantes han cambiado su afiliación de demócrata a republicana.

Sobre estas denuncias en particular, el partido republicano no ha emitido comentarios.

Vecinos dicen sentirse engañados, "porque nosotros no somos muchachos chiquitos, no somos personas mayores, no es para que nos utilicen como títeres, está mal".