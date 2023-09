Investigan muerte dentro de una vivienda ocupada ilegalmente en Miami

Un cadáver fue retirado de una residencia y la propietaria asegura que no conoce ni a la víctima ni que fue lo que ocurrió en su propiedad.

Marie Javier alega que el mes pasado varias personas ocuparon su propiedad de manera ilegal y que hasta tenían un contrato de arrendamiento falso, en ese momento ella lo reportó a la policía y ahora la investigación tomó otro giro tras el incidente fatal ocurrido en el lugar.

Después de varias horas investigando, unidades del crimen de la policía de Miami retiraron un cuerpo sin vida de la residencia donde -según la dueña-, anoche se escucharon varios tiros.

“Hoy me llama el vecino y dice que hay una escena del crimen. Y que mataron a alguien ahí”, relata Marie Javier, propietaria de la residencia ubicada en la calle 77 del noreste y la quinta Avenida, en donde el mes pasado se instalaron ilegalmente, tal como confirma un reporte de la policía.

“Ya cuando uno vino a tratar de entrar que la policía ve que no tienen ni muebles ni nada y lo que tienen es un carrito de compras con tonterías, me dicen que no, que hay que esperar a la unidad de investigación. Y ya de eso hace casi un mes”, explica la abogada Marie Javier.

Ella cree que aprovecharon que la propiedad estaba bajo remodelación, pues “la ciudad se toma tiempo en venir a inspeccionar, mientras tanto la propiedad tiene que estar cerrada y en ese interim la gente aprovecha y se mete a la propiedad”.

Es una situación que según la agente de bienes raíces Maria Escandell está pasando con frecuencia en Miami. “Aquí hacen prostitución, venta de drogas y está pasando muchísimo. Allí están los reportes de policía en unos duplex que tengo en la 27, se metieron y robaron”.

La ley de posesión adversa de la Florida ocurre cuando una persona pierde el título de propiedad debido a que otra la ha ocupado por al menos 7 años pero este no es el caso, pues la propietaria y abogada dice que le presentó sus documentos a la policía y no la dejaron intervenir.

“Yo trato por mi cuenta de decirle a la persona que se vaya y me dicen que no, que yo me tengo ir de ahí porque si yo sigo ahí me van a arrestar”, comenta Marie Javier.

Por su parte, la policía de Miami no se ha pronunciado sobre este caso, mientras la dueña de la residencia lamenta lo ocurrido, pero a la vez dice sentirse frustrada ya que alertó a las autoridades acerca de la situación.