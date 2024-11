Investigan llegada en bote de 18 migrantes a costa de Pompano Beach

Agentes de la Patrulla Fronteriza respondieron a los reportes de la llegada a tierra de un grupo de 18 migrantes la mañana de este martes en Pompano Beach.

De acuerdo con un un post de la Patrulla Fronteriza en X los agentes y otras autoridades locales encontraron a 18 migrantes, 5 de China y 13 de Ecuador.

"Los migrantes llegaron en un bote. La investigación está activa", dijo Jeffrey Dinise, agente jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de Miami.

