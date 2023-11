Investigan la muerte de un niño de 2 años que se ahogó en la piscina de la casa de su familia

Tristeza y luto es el ambiente que rodea un vecindario del suroeste de Miami-Dade, luego que un niño de dos años se ahogara en la piscina de la vivienda de su familia.

"Cuando yo escuché los gritos, pensaba que era de alegría, pero cuando oí que dijeron: 'ay mi niño, mi niño'. Dije algo pasó y corrí para allá", cuenta Luz Then, una vecina de la familia que dice que cuando llegó vio al pequeño Santiago inconsciente fuera de la piscina mientras paramédicos trataban de reanimarlo.

Una llamada al 911 alrededor de las 10 de la mañana del domingo, en una vivienda ubicada en la avenida 143 del suroeste y la 170 terrace del condado Miami-Dade, informó que el niño cruzó al menos dos barreras antes de caer y ahogarse en la piscina.

"Todavía no me he podido reponer, para mí fue muy triste lo qué pasó, no pude dormir, inclusive me pregunto cómo pudo suceder si había tanta gente allí", precisa Luz Then.

Según el reporte preliminar, el menor estaba jugando dentro de un corral, mientras el familiar que lo cuidaba realizaba labores de limpieza y cuando se percató, el niño ya no estaba allí donde lo había dejado.

Y aunque los paramédicos aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y lo aerotransportaron a un hospital, el menor falleció.

El vocero de la policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, dijo que "cuando los oficiales llegaron y lograron entender que este caso involucraba un niño de dos años que lo encontraron en la piscina y no estaba consciente".

El pequeño recibió inmediatamente los primeros auxilios hasta que llegaron los rescatistas. "Cuando llegaron las unidades de rescate, trasladaron vía aérea hacia el Trauma Center de Kendall, donde desafortunadamente el niño fallece", aclararon las autoridades.

En la vivienda habían varios familiares del menor al momento de la tragedia, dijeron las autoridades. Una persona cercana a la familia precisó que son originarios de la provincia de Villa Clara, en Cuba.

"Según la información que tenemos ahora este accidente trágico ocurrió de una manera muy rara, porque el patio está encerrado y el niño estaba dentro de un corral y el familiar que estaba limpiando entró a la casa brevemente cuando sale se da cuenta que el niño no está en el corral. Se salió pasó las barreras para llegar a la piscina y pasó en fracción de minutos", explicó el vocero de la policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta.

Zaibelis Pedraza, amiga de la familia del menor fallecido, aseguró: “son cosas que pasan. No sé lo que pasó, pero yo sé que ellos son excelentes padres y abuelos. No sé lo que pasó, eso es una desgracia, de verdad”. Al tiempo que aseveró “hay que cuidar los niños, imagínate tú”.

Este fatal accidente enciende nuevamente las alarmas sobre la importancia de que los niños aprendan a nadar.

Algo en lo que insisten las autoridades: "le sugerimos a todo el mundo que vivimos rodeado por agua, le sugerimos que enseñen a nadar lo más pronto posible (a sus hijos). La familia es hispana estaba hablando con ellos y te digo que están destrozados".

En lo que van del 2023, al menos 84 niños se han ahogado en Florida. Los menores de tres años representan el 73% de esas muertes.

Por ahora la investigación de esta tragedia que ha dejado de luto a una familia aún continúa. Mientras las autoridades continúan sin revelar la identidad del menor, ni la de su familia.