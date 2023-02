Investigan irrupción en oficina de comisionado Manolo Reyes

Amplia presencia policial en las afueras del ayuntamiento de Miami, en Coconut Grove, este lunes en la mañana, rodearon la entrada principal, debido a un incidente inusual: el allanamiento a la oficina de un comisionado.

“Cuando llegó mi asistente me llamó y me pregunto si yo había estado aquí durante el fin de semana, yo le dije que no y cuando el entro a mi oficina pues “estaba todo regado”, dice Reyes.

Sin ofrecer mayores detalles, el comisionado de la ciudad de Miami Manolo Reyes, visiblemente molesto por lo ocurrido, dijo desconocer lo que el o los sospechosos de entrar a su oficina, buscaban.

“Lo único que tenía que hacer es preguntarme porque mi vida es un libro abierto, yo no tengo nada que esconder. Y si estaban tratando de mandar un mensaje o amedrentarme, están perdiendo el tiempo”, dice Reyes.

“Los detectives están revisando a ver si hay otra evidencia que puedan recopilar a parte de las fotos que ya hemos obtenido”, dijo la policía.

Aunque las únicas evidencias del caso aún son confidenciales, las autoridades policiales de la ciudad de Miami dijeron que estaban realizando una investigación.

“Estamos revisando todo tipo de entrada a este edificio, ya sea exterior o interior a ver si alguien vio algo”, dijo la policía.

“La persona que estuvo allí se aseguró de que nosotros nos diéramos cuenta de que había estado allí por la forma en que dejaron la oficina”, dijo Reyes.

El comisionado, aseguró no tener enemigos, ni contrarios, que pudieran hacer este tipo de allanamiento.

“No le tengo miedo a nada, ni nadie me va a meter miedo”, aseguró Reyes.