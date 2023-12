Investigan incendio en apartamento que le costó la vida a una mujer de 29 años

Se está llevando a cabo una investigación después de que se produjera un incendio en un apartamento en Tamarac que se cobró la vida de una mujer la madrugada del martes, dijeron las autoridades.

Las autoridades dijeron que el incendio de la casa ocurrió alrededor de las 3:30 a.m. en la cuadra 7900 de South Colony Circle en Tamarac.

NBC6 estuvo en el lugar y, aunque los funcionarios pidieron mantener la distancia, se pudo ver a varios agentes del sheriff del condado de Broward en el área.

El video del teléfono celular de un vecino muestra el humo ondulante mientras los equipos de rescate de bomberos trabajaban para controlar las llamas.

"Acabo de escuchar la alarma de incendio y escuché muchos gritos, gente diciendo, diciéndoles a todos que salieran y evacuaran", dijo una mujer que se despertó poco antes de las 4 a.m. y encontró humo entrando a su unidad.

No quiso ser identificada, pero dijo que la mujer de 29 años que murió como resultado del incendio era madre de un niño.

“Era una familia. Era su marido y escuché que tenía un niño de 4 años", dijo la mujer. "La policía estaba preguntando a los vecinos qué había pasado, o si había pasado algo antes, y le dijeron a la policía que estaban discutiendo antes del fuego”.

Las autoridades no han confirmado cuántas personas había en la unidad, pero el Cuerpo de Bomberos de Tamarac dijo que el incendio se limitó a una unidad.

La mujer fue transportada a un lugar cercano donde murió más tarde, pero las autoridades dijeron que no se reportaron otros heridos.

"Eso me asustó. No sabía qué hacer. No sabía dónde estaba el incendio ni cuánto tiempo tenía para evacuar mi apartamento", dijo un vecino.

Se notificó a los detectives de Homicidios y a las unidades de Escena del Crimen de la BSO para que investigaran, y las autoridades dijeron que la Cruz Roja también estaba en el lugar, pero que no se necesitaba ayuda.

La causa del incendio está bajo investigación.