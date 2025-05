Investigan incendio de bote en Fort Lauderdale que dejó 11 heridos, entre ellos 2 menores

Las imágenes son aterradoras, en segundos se ve la explosión de un bote de 39 pies, “Sea Ray” en Fort Laudardale que dejó a 11 personas heridas incluyendo dos niños de 5 y 7 años.

Las autoridades dijeron que una embarcación explotó alrededor de las 5:45 p. m. con 13 personas a bordo, cerca del banco de arena New River Triangle, cerca del río Stranahan, en el Lauderdale Yacht Club localizado en el Southeast 12th Court.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Según un portavoz del hospital Jackson Memorial donde fueron atendidos los heridos, algunos con serias quemaduras. Unas 8 adultos permanecen hospitalizados, de los cuales 2 están en condición crítica, 4 están graves y 2 en condición estable mientras que los dos pacientes pediátricos están en condición crítica.

Un hombre fue dado de alta este lunes por la noche, y dijo que aunque él fue tratado por quemaduras leves en sus brazos muchas otras personas sufrieron graves daños en sus piernas.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Antonio Rivera, iba en la embarcación, dice que resultó herido con quemaduras en su brazo, pero que su esposa Cassandra -quien también estaba con él- está bien, pues ella nos sufrió muchos daños. "Pero otras personas si sufrieron muchos daños, tienen las piernas destrozadas".

Rivera explica: "Tratamos de llenar el bote de gasolina y debe haber sido una fuga de gas que creó una chispa y luego la explosión".

"Por razones que aún desconocemos, una embarcación explotó y arrojó a varias personas al agua. Personal de rescate acudió de inmediato y comenzó a rescatarlas", declaró Frank Guzmán, portavoz del Cuerpo de Bomberos de Fort Lauderdale.

"Es demasiado pronto para saber cómo sucedió esto; también contamos con un investigador de incendios en el lugar", apuntó Guzmán, quien confirmó que había 11 pacientes, incluidos dos niños, que fueron trasladados inicialmente al Centro Médico Broward Health.

"Varios pacientes presentaron quemaduras importantes y están siendo trasladados al Hospital Jackson Memorial, donde cuentan con una unidad de quemados", explicó Guzmán. "Muchos de ellos presentaban quemaduras en gran parte del cuerpo".

Guzmán especificó que las cuadrillas también rescataron a un perro que había estado en el bote y que no resultó herido.

Al menos un testigo informó haber visto una explosión y a varias personas con quemaduras que fueron trasladadas a los muelles del club náutico.

Las víctimas tenían las piernas quemadas y sus trajes de baño parecían destrozados y quemados, afirmó el testigo.

Otros dos testigos dijeron que estaban en un bote inflable en el banco de arena cuando el barco explotó.

"Cuando intentaron poner en marcha el bote, explotó, se formó una enorme bola de fuego y la gente se caía del bote", dijo Bret Triano. "Nosotros también estábamos en el banco de arena e intentamos ayudar".

Triano y Marisa Toomesn lograron rescatar a las víctimas.

"Había un par de botes intentando recoger gente y a un hombre no lo recogieron, así que nos acercamos a él", dijo Triano. "Estaba gritando".

"Tenía quemaduras graves", agregó Toomesn.

"Decía: 'Sálvame, por favor, no me dejes morir, tengo mucho calor, necesito agua'", recuerda Triano. "No paraba de repetir: 'Quiero agua, quiero agua'".

Imágenes aéreas captadas por el helicóptero de Telemundo 51 mostraban a la Policía de Fort Lauderdale, la Guardia Costera de EEUU y la Oficina del Sheriff de Broward ayudando a los bomberos de Fort Lauderdale mientras examinaban un barco amarrado a un muelle.