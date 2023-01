Investigan hallazgo de un cadáver dentro de un vehículo

Detectives de Miami Dade investigan el hallazgo de un hombre muerto es una van blanca.

La escena policía se concentraba en el estacionamiento trasero de la universidad Keise ubicada al lado del Dolphin Mall. La policía de Sweetwater ha permanecido en la escena asistiendo la investigación que comenzó aproximadamente hace tres horas.

La policía de Miami dade ahora lidera este caso que según han confirmado se trata de un hombre que encontraron muerto en una van de color blanco.

Según la universidad, la persona que falleció no es un estudiante, profesor o miembro del personal. También nos confirman que esta muerte no tiene ninguna relación a la institución educativa.

Al lugar llegaron familiares de la persona que murió evidentemente afectados, pero prefirieron no hablar.

Logramos hablar con personas que trabajan en esta zona comercial que se vieron sorprendidos por la llegada la policía.

Luz Adriana Echeverry, quien trabaja al lado de la universidad, dice:

“Yo pasé y tenían el van blanco rodeado. Habían dicho que era un hombre de 40 años muero dentro del van”.

Katherine Hernandez, trabaja al lado de la universidad, y dice:

“Está a simple vista y no vi nada y está frente a mi ventana … si lo hubiera visto, si necesitaba ayuda hubiera podido hacer algo. No hubo nadie que lo ayudara realmente me dio mucha pena”.

El motivo de la muerte de esta persona aún se desconoce. Por su parte la universidad Keiser dice la investigación no afectó las clases y el campus está seguro.