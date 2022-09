Investigan fatal accidente de bote que dejó una adolescente muerta y varios heridos

El bote de 29 pies que ahora forma parte de la investigación que realiza la comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, quedó completamente dañado por uno de sus lados, luego del accidente del pasado domingo en el que murió Lucy Fernández, de 17 años.

La embarcación tiene graves daños en el lado derecho, pues según la investigación, el barco golpeó un marcador de canal al norte de Key Largo, expulsando a los 14 pasajeros, entre los que se encontraban doce adolescentes y dos adultos identificados como George Pino, de 52 años; quien conducía el bote y Cecilia Pino, de 47.

Los investigadores aseguran en el reporte que el accidente no parece estar relacionado con el alcohol y las drogas.

Stan Saffan, un capitán de barcos que ha sido dueño de una empresa Chárter durante 50 años, y quien no está involucrado en el caso, dice que ha visto muchos accidentes como este: "Cualquier cosa podría pasar, pero si estás prestando atención total, deberías tener la pericia de mantenerte alejado de un marcador de canal. Especialmente esos marcadores que son de acero. El acero no se dobla, el acero no se mueve".

Fuentes cercanas a la familia dijeron que otro barco más grande pasó a gran velocidad levantando gran cantidad de agua justo hacia la embarcación de Pino, antes que perdiera el control y se estrellará contra el marcador del canal.

Saffan asegura que en este panorama todo puede suceder: “Una ola provocada por otro bote a alta velocidad puede causar este tipo de accidente”.

Esta tragedia ha sacudido a la comunidad de Miami, la mayoría de las adolescentes asisten a la escuela de Carrollton y nuestra señora de Lourdes, donde maestros y estudiantes continúan orando, aferradas a su fe, para darle un poco de paz a las familias afectadas.

En medio del dolor, la unidad se ha hecho presente con varios actos de recordación por la memoria y la huella de luz que dejó la joven Lucia Fernández.

Telemundo 51 ha tratado de comunicarse con el capitán del bote y su esposa, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna declaración.