Investigan caso de choque y fuga en Miami que dejó a un conductor hospitalizado

La policía de Miami investiga un accidente entre dos vehículos que dejó a un conductor con serias heridas, mientras el otro implicado huyó de la escena, en una calle cercana a la autopista Dolphin (836), la madrugada de este viernes.

El choque ocurrió aproximadamente a las 4:40 a.m. en la intersección de la avenida 27 noroeste (NW) y la calle 11 noroeste.

Durante parte de la mañana estuvo cerrado el acceso a la 836 desde la avenida 27 NW.

Los funcionarios de la policía de Miami dijeron que un Toyota rojo viajaba hacia el sur por la avenida 27, mmientras una camioneta Chevrolet negra SUV se dirigía hacia el norte cuando colisionaron.

Después del accidente, la camioneta negra continuó casi hasta la calle 14 del noroeste, donde el conductor huyó a pie, dijeron las autoridades.

“Después del accidente este vehículo continuó, aunque no tenía una goma, hasta ahí donde paró, entonces el chofer se bajó y empezó a correr, nuestros oficiales hicieron un perímetro en el área y trataron de encontrarlo, pero no lograron encontrarlo”, dijo Mike Vega portavoz de la policía de Miami.

“Tenemos el carro, tenemos la información del vehículo, no está reportado como robado, quiere decir que tenemos suficiente información para saber quién es esta persona”, agregó.

“No sabemos quién se llevó la luz roja, pero esto fue lo que causó el accidente y en vez de quedarse el chofer del carro negro en la escena, continuó”, dijo el portavoz de la policía.

La policía dijo que el hombre que conducía el Toyota rojo sufrió heridas graves, pero se esperaba que sobreviviera.

La policía todavía está buscando al conductor de la camioneta Chevy negra.

TRAFFIC ALERT: NW 27 Avenue remains closed between NW 11 and 14 Street. The closure includes on and off ramps on 27 Avenue. MV pic.twitter.com/aT0cAibE8W