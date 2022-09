Investigan balacera que dejó un joven muerto fuera de su casa en Pompano Beach

Un barrio de Pompano Beach está de luto por la muerte de un joven durante la noche. Vecinos todavía están en shock y piden ayuda para que algo cambie y la violencia termine en esta zona de Pompano Beach.

La madre de la víctima dice que su hijo acababa de cumplir 18 años y que él y su hermano gemelo siempre estaban juntos. Otras personas en la calle aseguraron estar conmocionados de que alguien fuera asesinado fuera de su casa.

Judy Thomas, una vecina de la zona, relata que “esto es tan, tan desgarrador. No sé qué está pasando, antes no era así. Todos nuestros vecinos, nos conocíamos. Pero ahora, simplemente no lo sé”.

Un barrio que la gente ha descrito como familiar se ha convertido en el escenario de un balacera que dejó un hombre muerto. Los vecinos dicen que vieron a la víctima jugando baloncesto el viernes por la noche cuando un auto se detuvo y le disparó alrededor de 30 veces. La escena la describen como un fuego rápido.

“No lo conocía personalmente, pero entiendo que tiene un hermano gemelo y solía verlos caminar por la calle, siempre parecen inseparables y siempre juntos, es una situación muy triste”, dijo Patricia Stevens, vecina de la zona.

Los agentes dicen que recibieron una llamada con respecto a un tiroteo en el bloque 28 de la segunda calle del noroeste, a sólo dos cuadras al norte de Atlantic Boulevard en Pompano Beach.

Nos dicen que la llamada llegó poco después de las 9 de la noche. Cuando llegaron a la escena, un hombre había recibido un disparo y las unidades de emergencia lo pronunciaron muerto en la propia escena.

Patricia Stevens confiesa: “solo rezo por la comunidad, rezo por la familia ... Es una situación muy triste, porque se están perdiendo vidas”. Ella vive en la misma calle y dice que los agentes le dijeron que el hecho podría estar relacionado con una rivalidad entre dos escuelas locales.

Los vecinos ahora piden ayuda, dicen que la violencia debe terminar. Si usted sabe algo sobre quién es responsable de este tiro, o la posible causa, puede llamar a la línea de Crime Stoppers del condado de Broward, al número 954-493-TIPS.