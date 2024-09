Investigan amenaza en una escuela de Port St. Lucie

La policía de Port St. Lucie está investigando una amenaza en las redes sociales contra la escuela secundaria St. Lucie West Centennial, según informó el miércoles.

En una publicación en X justo después de las 9:30 a.m., el Departamento de Policía de Port St. Lucie dijo que recibió "múltiples quejas de una amenaza de tiroteo escolar que ha estado circulando en las redes sociales".

Según la policía, la amenaza decía que iba a haber un tiroteo el miércoles en Centennial High School, ubicada en 1485 Southwest Cashmere Blvd.

La policía dijo que había agentes de la ley adicionales en la escuela el miércoles por la mañana mientras investigaban.

