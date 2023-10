Inter Miami pierde en casa y queda sin posibilidad de llegar a los playoffs

Lionel Messi regresó a competir este sábado con el Inter Miami, pero la derrota por 0-1 contra Cincinnati le puso fin a las opciones de playoffs de su equipo.

De esa manera, se acabó el sueño del Inter Miami. El Cincinnati, el mejor equipo de la temporada regular, le ganó por 1-0 en Fort Lauderdale con un gol del argentino Álvaro Barreal y las victorias de los New York Red Bulls, el Montreal y el DC United dejaron oficialmente sin opciones de playoffs a los hombres del técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino.

Messi volvió a competir tras perderse cuatro partidos por lesión. Saltó al campo en el minuto 55, pero no pudo cambiar la historia del partido. El campeón del mundo anotó once goles en trece partidos con su nuevo club y fue campeón de la Leagues Cup, pero no podrá jugarse el título de la MLS.

La lucha por la postemporada en el Este está al rojo vivo. Con el Montreal octavo con 41 puntos, en este momento clasificado, perseguido por un trío formado por el DC United (ya eliminado al haber jugado todos sus partidos), el Chicago Fire y los New York Red Bulls, todos con 40.

También siguen con opciones el New York City (38, con un partido por jugar) y el Charlotte (36, con dos partidos por jugar).

En el Este, ya están matemáticamente clasificados Cincinnati, Orlando City, New England Revolution, Philadelphia Union, Columbus Crew, Atlanta United y Nashville SC.