Intento de robo a mano armada termina con un hombre muerto por un balazo en la cabeza

Una mujer se encontraba con unos amigas afuera de su apartamento cuando un hombre enmascarado y con un arma de fuego intentó robarles, dijeron las autoridades.

Las autoridades respondieron el pasado 5 de mayo a una emergencia en la cuadra 800 de la calle H en Lake Worth Beach donde pasadas las 11 de la noche encontraron a una víctima muerta por herida de bala.

Según las autoridades, el sospechoso con pistola en mano y una máscara cubriendo su rostro le exigió dinero a las personas, estas se rehusaron y comenzaron a forcejear con el hombre, como resultado Leonardo Hernández, de 54 años, recibió un disparo en la cabeza y terminó perdiendo la vida.

El hijo de la víctima, notablemente afectado, aseguró estar aferrado a su fe religiosa. “Para mí no es fácil, yo lo que voy a querer es justicia es la única palabra que tengo, de verdad que aquí en este país no venimos ni a robar ni a matar solamente a chambear. Me van a disculpar, ando adolorido, estoy triste, estoy solo”.

Tras el intento de robo, testigos salieron corriendo tras el sospechoso quien estaba alojado en una habitación de un hotel a poca distancia del lugar de los hechos. Allí las autoridades encontraron las pertenencias del sospechoso por lo que fue arrestado.

Jasón Nozistene, de 22 años, se presentó en corte de fianza este domingo enfrentando cargos de asesinato en primer grado robo y posesión de cocaína y marihuana con la intención de vender.

El sospechoso va a continuar en la cárcel del condado Palm Beach, ya que el juez le ha negado la fianza. Por otro lado, el funeral de Leonardo Hernández será el martes en Lake Worth Beach.