EN VIVO: Un sospechoso muere tras reportes de tiroteo en el suroeste de Miami-Dade, según fuentes

Una importante movilización policial se está desarrollando esta tarde en un sector del suroeste de Miami-Dade por un posible tiroteo, mientras un sospechoso habría muerto, según confirmaron fuentes policiales a Telemundo 51.

Por los momentos no hay información oficial de las circuntancias en que ocurrió este incidente, pero imágenes en el área muestran a varias unidades policiales y agentes en el área cercana a la calle 45 suroeste (SW) y avenida 74.

Imágenes aéreas mostraban a oficiales corriendo y apuntando con sus armas en un área, donde al parecer funciona un concesionario de vehículos y algunos almacenes.

Varias personas fueron evacudas de locales que funcionan en el área por los oficiales que atendieron la emergencia.

Las imágenes captaron a un cuerpo tendido en el piso, mientras uniformados se acercaban con cautela.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO por sus siglas en inglés) informó el cierre de vías entre las avenidas SW 70 a 75 y entre las calles SW 40 a 48 por la importante actividad policial.

#SAFETY ALERT: 🚨 Due to heavy police activity on an active investigation, SW 70th - 75th Avenue from SW 40th - 48th Street is currently closed. STAY OUT OF THE AREA and seek alternate routes. pic.twitter.com/JMe8HhNU48