Inspectora de la ciudad de Miami demanda a Comisionado Díaz de la Portilla

Una inspectora de código de la ciudad de Miami ha presentado una demanda contra un Comisionado de la Ciudad por difamación. Lo acusa de empujarla y hoy habló ante las cámaras en una conferencia de prensa. Mientras, el Comisionado Alex Diaz de la Portilla salió a defenderse.

En la demanda, la empleada de la ciudad dice que el Comisionado ha hecho lo posible por silenciarla, pero hoy decidió hablar públicamente. Sus abogados piden que una agencia independiente de la ciudad investigue y su demanda busca 100 mil dólares, una demanda que Díaz de a Portilla califica como completamente frívola.

Suzanne Nicholson llora ante las cámaras, al describir lo que dice estar sufriendo desde febrero cuando tuvo el encuentro con el Comisionado Díaz de la Portilla en un centro nocturno, que no tenía licencia para operar en la ciudad de Miami.

“Haga lo que tenga que hacer”, le dice el Comisionado a Nicholson, que es inspectora de código de la ciudad y junto a otros inspectores y agentes de la policía entró al club para realizar una inspección. Las imágenes fueron captadas por cámaras corporales de los agentes. Nicholson alega que en un momento no captado en estos videos el comisionado la empujó.

“Mi director me amenazó, me ordenó que no lo reportara, que teníamos que proteger a los oficiales de la ciudad”, dijo Nicholson, que alega que cuando el comisionado la empujó con sus manos, la obligó a tomar un mal paso hacia atrás y se lesionó la cadera. Lo reportó dos semanas después.

“Por eso no dije nada, mira dónde estoy ahora, luchando para que me crean”, dice Nicholson

En la demanda ella acusa a Díaz de la Portilla de difamarla con la intención de silenciarla e intimidarla.

Díaz de La Portilla niega cualquier agresión en contra de Nicholson.

“Hay tres videos de distintos ángulos que demuestran que nada pasó allí”, dijo el Comisionado. Y por toda esta situación culpa al Comisionado Joe Carollo, que en el pasado era un aliado político. “Uno sabe que la mano de él está metida en muchas cosas”.

Ya hemos reportado que el Comisionado Carollo niega tener nada que ver con este caso. El administrador de la ciudad salió del ayuntamiento en la última parte de la conferencia y pidió que se suspendiera, porque no había permiso, pero sí confirmó que hay una investigación sobre el incidente por parte de la policía de Miami.