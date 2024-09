Inquilinos de edificio en la Pequeña Habana denuncian las pésimas condiciones en las que viven

Las pésimas condiciones de un edificio en la Pequeña Habana generan preocupación entre sus inquilinos, quienes denuncian filtraciones en los techos, paredes y pisos con huecos y humedad visible por todas partes.

Uno de los vecinos dice que no puede más. El hombre no puede caminar y está desesperado por la condición en la que se encuentra.

"Esto fue un pedazo que se cayó", dice Antonio Alamo, mientras señala un pedazo de techo en el piso. "Esto es hoy, aquello es el otro día. Esa plancha lloviendo me hecho a perder el ventilador".

Alamo vive hace 13 años en el edificio. Mire detrás de "la puerta y vea como se está hundiendo el piso. Yo se lo muestro hay pudriciones la gente vive como perros parecemos que vivimos en un tercer mundo".

Antonio Alamo no puede caminar fácilmente, dice que en varias ocasiones se ha quejado con la Asociasión pero según el ellos hacen muy poco. "Yo pago 200 dólares aquí pero el gobierno me paga para que viva como una persona y no vivo como un ser humano".

El 17 de junio la oficina del comisionado Joe Carollo recibió una queja de los vecinos, y vía telefonía confirmó que contactó a la oficina de código que envío un inspector. El comisionado Carollo dijo que volverá a enviar un inspector para darle continuidad al caso.

El techo del edificó está siendo reparado actualmete. "Si hay salideros ahora muchas personas en el techo", confirma Maria Suárez.

Leonardo Colon recalca que el lugar "está inhabitable. No es que van a reparar eso es mojado por todos lados, los baños podridos, las tinas llenas de huecos todo está destruido completo esto es una edificación que está para cerrar.

Otro vecino dijo que el vivió durante años en ese edificio con su padre y que el mes pasando falleció y decidió marcharse a pesar de que pagan poco dinero de renta y todo debido a las malas condiciones.