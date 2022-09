Inmigrantes que llegaron a Martha´s Vineyard demandan a gobernador DeSantis

Esta mañana, la corte federal en Boston emitió un fallo a favor de los migrantes. El caso puede seguir de manera anónima y esto es para preservar su identidad. Entre otras cosas, por las amenazas y mensajes de odio que recibieron, según lo confirmó la asociación “abogados por los derechos civiles”.

La demanda acusa al gobernador DeSantis y al departamento de transporte de la Florida de un esquema premeditado e ilegal para promover intereses personales y políticos.

Iván Espinosa Madrigal, Director ejecutivo de Abogados por los derechos civiles, dice:

“Esta demanda busca una medida cautelar para parar la reubicación de inmigrantes bajo condiciones de fraude, de mentiras”

Enviar a los migrantes a otro estado y sacárselos de encima, es una decisión imperdonable, dicen otro migrantes, que los impulsa a tomar diferentes acciones cívicas.

Cristina Mercado, Directora ejecutiva de Florida Rising, asegura:

“Como los vas a engañar, usar y aprovechar de esa manera? Es algo que no tiene justificación y engaño a estos refugiados pero no nos va a engañar en noviembre. Llegaron a este país escapando, porque este es un país de leyes, y lo que les ocurrió es una violación de sus derechos constitucionales y no se le debería hacer a nadie”.

En la demanda consta que a los migrantes les dijeron del traslado a Boston o Washington, y los convencieron con beneficios de comida que recibirían. Aparentemente no dudaron, pues habían llegado a la tierra de las oportunidades.

Oscar Chacón, Director ejecutivo organización Alianza Américas

“Pero muy poca gente se da cuenta de que eso no necesariamente quiere decir que la gente podrá encontrar el tipo de apoyo y protección que necesitan cuando han salido desesperados de sus países”.

Cuenta Chacón que este año fiscal pasará a la historia como el de mayor número de migrantes que intentaron ingresar de manera no autorizada por la frontera sur de Estados Unidos.

Liz Alarcón, líder venezolana y Directora Ejecutiva de Proyecto Pulso

“Nuestra respuesta a la crueldad, a la mentira e hipocresía del Gobernador de este Estado es recibir a nuestra gente con empatía, con compasión, tenderle una mano amiga”.

Marco Rubio, Senador Republicano, dice:

“En que país del mundo se permite entrar ilegalmente y violar sus leyes? Estados Unidos es la única nación donde lo hacen y una semana después, demandan al gobierno cuyas leyes violaron”.

John de La Vega, abogado especialista en inmigración, asegura:

“Ellos tienen el derecho de poder aplicar para asilo y que un juez de inmigración decida su caso de asilo. Así que ya se encuentran en un momento de manera autorizado a la espera de ver a un juez de inmigración”.

Mas allá de como avance la demanda, lo que nos dijo el abogado de la Vega es que muchos de esos inmigrantes que trasladaron tenían supervisión y cortes de inmigracion en otros estados así que quedaron en desventaja y les han violado sus derechos de poder ver a un juez de inmigración y presentar su caso de asilo.