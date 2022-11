Inmigrantes nicaragüenses detenidos a la espera que decidan su futuro

Grupo de Nicaragüenses detenidos en centro migración piden ayuda para ser liberados o deportados, en exclusiva sus testimonios.

Desesperados aseguran estar un grupo de 25 nicaragüenses detenidos en el centro de migración de Pompano Beach que dicen tienen de 4 a 8 meses esperando ser deportados o liberados, mientras buscan asilo político en este país.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

De acuerdo a Rolando Vázquez, un abogado de inmigración las opciones son limitadas, depende de cada caso y todo está a discreción de ICE.

“Si están detenidos por más de 180 días después de la última decisión pueden buscar un recurso federal donde Ice está obligado a soltarlos si no lo deportan a su país de origen”.

Y si pasaron la prueba de miedo creíble y siguen detenidos.

Si tienes un miedo creíble aprobado y sigues detenido hay que pedir una fianza.

“Me dieron un parole 18 días afuera y me volvieron agarrar y no me volvieron a soltar”, dice uno de los detenidos.

“ICE tiene la discreción de extender el parole y quitarlo en cualquier momento”, dice el abogado..

Para los que ya tienen orden de deportación hay un último recurso.

“Lo único que puedes hacer es que te congelen la deportación por un año”.

Además de este grupo de nicaragüenses hay unos 25 venezolanos en este mismo centro con el mismo problema, detenidos esperando ser deportados o liberados.