Inmigrante guatemalteco compra el restaurante donde ha trabajado por 33 años

La odisea comienza en 1980 en Guatemala, cuando apenas tenía 17 años y unos hombres armados llegaron a su pueblo y amenazaron de muerte a su familia. Ese mismo día emprendieron el viaje a EEUU.

José Méndez se emociona cuando recuerda la travesía hasta llegar a EEUU. Luego de haber trabajado en una cocina de un restaurante judío en Nueva Jersey llegó a la Florida donde comenzó hace 33 años a trabajar en Jacobs Restaurant Deli.

Ante la situación creada por la pandemia, y el cierre de dos meses, su dueño tomó la decisión de cerrar el restaurante, pero José le ofreció lo que había ahorrado para comprarlo.

José Méndez ahora es el nuevo dueño de Jacobs Restaurant Deli. “El me dijo tú te lo mereces después que trabajaste conmigo por 33 años te lo mereces ahí está el contrato”.

Esto sucedió hace dos meses y medio cuando el riesgo por la situación era muy alto, pero valió la pena. “Ahora está más ocupado para llevar como nunca teníamos algo así. Solo es para llevar ahora porque apenas tengo 10 mesas”.

Para José, su constancia y el trato de muchos años con su clientela es lo que ahora le da frutos. “Gracias a dios que tenemos clientes que nos siguen siempre que me siguen y ahora me están levantando”.

José, quien trabaja noventa horas a la semana y no ha tomado vacaciones en muchos meses, le hace una recomendación a quienes buscan su sueño. “Que no se queden tranquilos que no se queden esperando por algo que va a pasar mañana hay que ir a buscarlo”.

Antes de comprar este restaurante, José deseaba retirarse en pocos años, pero las vueltas del destino y esta oportunidad de negocio harán que siga a la cabeza de Jacobs Deli, deleitando a su clientela, por muchos años más.