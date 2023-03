Inicia sesión legislativa del congreso estatal de Florida en medio de la controversia

En este primer día en medio de los aplausos de una súper mayoría republicana, el gobernador de la Florida pronunció su segundo discurso sobre el estado del estado.

“La Florida es el número uno y trabajando juntos seguiremos siendo el estado número uno de la nación”, dijo DeSantis.

El próximo presidente de la Cámara de Representantes será de Miami Dade, el Representante Estatal, Danny Perez, dice: “nosotros tenemos alivio de impuestos en esta sesión que esperamos dentro del presupuesto de 2 mil millones de dólares eso es lo más que nosotros hemos tenido de alivio de impuestos en la historia”.

“Estamos orgullosos de estar a favor de la familia y de la vida afirmó el gobernador. Minutos antes del discurso se presentó un proyecto de ley para restringir el aborto a partir de las 6 semanas de gestación en vez de las 15, pero esta vez incluyendo excepciones en caso de violaciones o incesto”, dijo DeSantis.

La senadora demócrata Lauren Book dice que “como una sobreviviente de asalto sexual les puedo decir que esas excepciones no sirven para nada”. Señaló que requiere que una víctima reporte un asalto sexual quizás antes de que esté lista para reportarlo.

Susan Valdés, otra representante demócrata, asegura que “muchas veces las mujeres no saben que están embarazadas a las 6 semanas. Sucede que muchas veces la mujer no sabe que están en estado hasta 2 o 3 meses”.

Para la mayoría de los Republicanos se trata de ser Provida.

Danny Perez, republicano, asegura que “muchos en el partido republicano creemos que la vida empieza en el momento de la concepción. Muchos no están de acuerdo con eso, pero nosotros queremos proteger la vida emperezando en ese momento”.

Vicky López recién elegida para representar el distrito costero de Miami Dade, enfrentara una votación difícil en su primera sesión.

“Uno a veces no sabe que está embarazada a las 6 semanas no se que hacer con eso”, dice López. “Empezando que yo represento un distrito muy grande que tiene Demócratas republicanos y una mayoría que no pertenece a ningún partido. Qué tengo que gobernar para toda mi gente”.

La ley requiere que después de las 6 semana en el caso del asalto sexual a victima tenga prueba como un reporte policial o una orden de alejamiento y la administración de la píldora abortiva tiene que ser con una consulta médica en persona.