Inicia juicio por la muerte de 12 ancianos en Florida tras paso del huracán Irma

MIAMI.- El juicio contra Jorge Carballo por "homicidio agravado" por la muerte de doce ancianos en la población de Hollywood que sufrieron temperaturas asfixiantes tras el huracán Irma de 2017, que dejó sin electricidad y aire acondicionado el asilo, está previsto que comience este lunes.

Jorge Carballo, de 64 años y que era el administrador del Centro de Rehabilitación de Hollywood Hills, está acusado -tras retirarse los cargos iniciales contra tres enfermeras- en este mediático caso, que significó la muerte de los ancianos a causa de las temperaturas extremas que sufrieron.

Los incidentes provocaron la clausura del centro en 2017 por las autoridades de Florida.

Los ancianos que estaban en aquel entonces en las instalaciones del centro sufrieron temperaturas que superaron los 41 grados centígrados (107 fahrenheit), según determinó entonces la Agencia para la Administración de Servicios de Salud (AHCA) de Florida.

Medios locales destacan este lunes que entre los fallecidos había personas de edades comprendidas entre los 57 y los 99 años, según la Fiscalía retenidas de forma incomprensible en el Centro de Rehabilitación de Hollywood Hills después de quedar sin servicio de electricidad y por ello sin aire acondicionado a causa del paso del potente huracán.

Tanto Carballo como las enfermeras fueron cuestionados por las razones que les llevó a no trasladar a los residentes al otro lado de la calle, en concreto al Memorial Regional Hospital, centro que sí contaba con aire acondicionado y electricidad después del paso de la tormenta.

El acusado y administrador del centro de ancianos había reconocido al fiscal estatal del condado de Broward, Chris Killoran, que se encontraba en el asilo de ancianos en el momento en que se quedó sin electricidad el centro a causa de la tormenta, pero que decidió irse a su casa.

El fiscal, durante las exposición de cargos, sostuvo que Carballo podría haber llamado a los servicios de emergencia para atender el problema, ya que en ese momento se encontraban internados 126 pacientes en lo que definió como un auténtico infierno en que se convirtieron las instalaciones, con más de 40 grados de centígrados de temperatura.

La defensa de Carballo adujo que las muertes no eran previsibles, además de sostener que el deber del acusado no era permanecer en todo momento en el lugar en las instalaciones, tal y como si se tratara de un barco que se hunde.

El fiscal indicó además que el personal del asilo de ancianos no estaba capacitado para este tipo de emergencia y que los fallecidos quedaron abandonados a su suerte.

Las enfermeras Sergo Colin, Tamika Tory Miller y Althia Kenesha Meggie no serán acusadas después de que se retiraran los cargos contra ellas el pasado mes de septiembre.

Decenas de testigos y más de una treintena de videos servirán para ser presentados ante un jurado compuesto por seis personas durante un juicio, que según la Fiscalía, según citan medios locales, podría durar cerca de mes y medio.

Entre las doce víctimas figuran nombres de varios latinos.

El huracán Irma dejó un saldo aproximado de 10 víctimas en EEUU, a las que hay que sumar cerca de 80 personas que murieron de manera indirecta como consecuencia del paso del ciclón, incluyendo las 12 del hogar de ancianos.