Inicia juicio de sentencia al autor de la masacre de Parkland

Se vivieron momentos emocionalmente demoledores en el primer día del juicio contra Nikolas Cruz, el confesó autor de la masacre de Parkland.

El inicio del juicio contra Nikolas Cruz fue doloroso para los familiares de las víctimas fatales, y no podía ser de otra manera, cuando escucharon la acusación del fiscal con datos precisos sobre el proceder de cruz aquel 14 de febrero de 2018.

Lágrimas y miradas perdidas de las madres y padres sentados frente al confeso autor de la masacre, que mantuvo su cabeza hacia abajo casi todo el tiempo, así fue el inicio del juicio, mientras el fiscal Mike Satz presentaba su acusación.

Mike Satz, Fiscal en el juicio contra Nikolas Cruz, habló sobre la distancia que había entre los salones de clases los alumnos que escapaban por los pasillos en busca de las escaleras, y la ubicación que tenían los profesores mientras Cruz disparaba a mansalva.

Esto es sólo una parte del argumento de la fiscalía para pedir la pena de muerte. Por su parte se espera que la defensa se centre en los atenuantes.

Erick Cruz, abogado criminalista, dice: “salud mental es un argumento que va a presentar la defensa para defenderlo de la pena de muerte”.

La defensa también podría abordar la capacidad intelectual de Cruz. Si estaba en condiciones de diferenciar la realidad que sucedía, o en su cabeza lo entendía como una fantasía.

La fiscalía tiene que comprobar que este delito se cometió de una manera cruel.

Y para que eso suceda, los 12 miembros del jurado deberán estar de acuerdo. Caso contrario, automáticamente cruz cumplirá prisión de por vida.

Danielle Gilbert, quien sobrevivió al ataque y esta tarde fue la segunda testigo que se presentó, contó que apenas escuchó los disparos comenzó a grabar con su teléfono.

Los sonidos y las imágenes estremecieron a varios padres que rompieron en llanto. Otros no lo soportaron y tuvieron que abandonar la sala, mientras cruz se agarraba la cabeza con sus manos. Después del tercer testigo que declaró esta tarde, y el sonido de los disparos que se escuchó en toda la sala mientras reproducían videos que grabaron los alumnos con sus celulares, un familiar grito dos veces “turn off”, para que no se escuche mas el ruido de los disparos. A raíz de ese grito, la defensa pidió la nulidad del juicio, pero la jueza no dio lugar al pedido.