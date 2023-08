Inicia juicio de policía de Hialeah por caso de presunto secuestro de desamparado

El ex oficial de policía de Hialeah Rafael Otano juró decir de verdad y apegarse a la ley durante su comparecencia en corte, en el inicio de su juicio. Está acusado junto a su excolega Lorenzo Orfila, de secuestrar a un desamparado, llevarlo hasta un área, fuera de la jurisdicción de Hialeah, golpearlo y abandonarlo allí.

“El acusado y el oficial Orfila traicionaron a la víctima, a su placa de policías, y a la comunidad (…) decidieron abordar la situación con sus propias manos. Tomaron la decisión de ponerle las esposas a este hombre, que es aquí la víctima. Lo detuvieron sin que hubiera ocurrido ninguna actividad criminal”, señaló el Fiscal Estatal Asistente para Miami-Dade, Shawn Abuhoff.

Un oficial de la policía se Miami Dade, que no quiso ser identificado, fue la primera persona en encontrarse con el hombre golpeado y grabarlo, en diciembre de 2022, mientras deambulaba por la comunidad residencial Aquabella, en Hialeah.

Según su relato, tenía una herida en la cabeza, la cara hinchada y con moretones. Su ropa estaba rota y precia ebrio.

Según la intervención del fiscal, el hombre desempleado habría provocado una alteración del orden en el Bakery “Los tres conejitos”, ubicado en el oeste de Hialeah.

“Allí estaban muy disgustados. Este hombre estaba molestando a otros clientes. Y llamaron a la policía.Hicieron lo necesario para que él se marchara. Y se marchó. Y hay evidencia de que los oficiales llegaron y no lo encontraron. Así que decidieron ir a buscarlo”, dijo el fiscal Shawn Abuhoff.

Según la fiscalía lo encontraron en una licorería cercana, le pidieron que saliera y le pusieron las esposas. El fiscal señaló irregularidades.

“Si vas a arrestar a alguien, tienes que notificar al sargento supervisor, notificarlo a despacho, informarlo por radio”.

La fiscalía ha insistido en que ni el oficial Otano, ni su compañero Orfila pusieron sus cámaras corporales a grabar.

Pero el abogado defensor afirma, que el oficial Otano no estaba allí. “Cuando hicieron el arresto, mi representado no estaba allí, no tuvo nada que ver. No estaba presente”, asegura Michael Pizzi.