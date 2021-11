Inicia en Palm Beach la vacunación en menores con unidades móviles

Con el uso de unidades de vacunación móviles, el distrito escolar y el departamento de salud comenzaron este jueves desde muy temprano a vacunar a los niños de entre 5 y 11 años de edad con la vacuna de Pfizer, cuya dosis para este grupo de la población es una tercera parte de la dosis requerida para mayores de 12 años.

Docenas de padres y representantes acudieron desde temprano para vacunar a niños de entre 5 y 11 años de edad. “Es una gran tranquilidad que los niños puedan tener la vacuna es un seguro de vida para ellos”, advierte María Echave.

Algunos niños con el consentimiento de sus padres nos contaron cómo se sienten tras haber recibido la primera dosis de la vacuna. Para el pequeño de 9 años, Emilio Hernaiz todo fue fácil tras su vacunación. “Lo que sentí fue como si me picara un mosquito, la neta no dolía, lo que sentí era emoción para ya poder regresar a la escuela más rápido y sin cubrebocas".

“Yo la verdad si me la quería poner pues me siento bien y la recomiendo es muy buena”, dijo la pequeña Luciana Victoria de 9 años a quien hoy le administraron la vacuna.

Por las próximas semanas una unidad móvil de vacunación estará en distintas escuelas elementales del condado Palm Beach. Y según la directora de comunicaciones el objetivo es vacunar a la máxima cantidad de niños de entre 5 y 11 años de edad.

“Es muy importante que los padres recuerden que esto es voluntario, la vacuna no es obligatoria, ni para ni los adultos, ni los niños, para que puedan ir a la escuela pero es otro nivel de protección para nosotros”, aseveró Claudia Shea, Directora de Comunicaciones del Distrito Escolar Palm Beach.

La vacunación es gratuita y no hay que solicitar cita solamente el padre o el representante debe llenar una planilla disponible en inglés, español y en creole.

Para Ángel Hernaiz la situación es sencilla. “En la medida que todos hagamos esto podremos regresar a la vida normal todos, que es lo más importante no si no cooperamos en este tema de que desde el más pequeño hasta el más grande que estemos conscientes y estemos vacunados y protegidos no regresaremos a la normalidad”.

Aquí puede obtener toda la información del cronograma de vacunaciones y en qué escuelas se va a encontrar la unidad móvil. Por otro lado la buena noticia es que a partir del 15 de noviembre el uso de las mascarillas en las escuelas va a ser completamente opcional.