Inicia el Tortuga Music Festival en Fort Lauderdale con estrictas medidas de seguridad

Miles de personas ya han comenzado a llegar a Fort Lauderdale para asistir al Tortuga Music Festival que se celebra en el sur de Florida, pero que debido a la pandemia vio cancelada su edición anterior, pero esta vez el evento de tres días contará con una asistencia de 30.000 invitados.

Durante meses, los socorristas del condado de Broward han estado preparando un plan de seguridad que cobra más importancia ante la cercanía de lo sucedido en Houston en el festival Astroworld donde al menos 9 personas murieron y varias resultaron heridas en un concierto de Travis Scott.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

La policía de Fort Lauderdale dijo que utilizará las lecciones aprendidas de esa tragedia para asegurarse de que nada de eso suceda este fin de semana, por lo que se han instalado cámaras de seguridad que vigilarán de cerca la multitud. Además en el lugar está una carpa con médicos y enfermeras de Broward Health que pueden actuar como una pequeña sala de emergencias.

“La seguridad es siempre nuestra principal preocupación. En cualquier momento, si vemos algo que no se ve bien o que no va bien, detenemos el lugar. Lo hemos hecho antes en el pasado y no nos preocupa hacerlo de nuevo ”, dijo Stephen Gollan, Jefe de Batallón del Departamento de Policía de Fort Lauderdale.

Los funcionarios en Fort Lauderdale dijeron que han inspeccionado cada escenario, estructura y área de proveedores para asegurarse de que el lugar sea seguro. También alientan a las personas a descargar la aplicación SaferWatch que permitirá a cualquiera reportar información de algo que suceda en el evento y que irá directamente al puesto de mando de seguridad.