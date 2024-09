Inicia el envío de boletas por correo en el condado Miami-Dade

Las elecciones presidenciales comenzaron en Miami-Dade, pues ya las boletas por correo están en camino a los hogares de cientos de miles de votantes del condado. En estos importantes comicios esto ocurre bajo cambios en las leyes sobre el voto por correo en la Florida.

Hasta ahora poco más de la mitad de los votantes en Miami-Dade están votando por correo comparado con el 2022 y las autoridades electorales creen que pudiera ser debido a la nueva ley que requiere renovar la solicitud de su boleta por correo cada dos años.

Christina White, supervisora de elecciones de Miami-Dade, explica que “a todos los efectos, las elecciones presidenciales han comenzado”. Al tiempo que anunció que este lunes enviaron por correo 260 mil boletas a los votantes que la solicitaron.

El supervisor adjunto de Elecciones, Roberto Rodríguez, advierte que “no es muy tarde para pedir una boleta por correo para esta próxima elección. La fecha límite para pedir la boleta por correo es el 24 de octubre pero deben hacerlo ya no esperar hasta el último momento para hacerlo”.

El estar enviado 260 mil boletas es un número bastante bajo señala la supervisora, quien constata que en el 2020 enviaron más de 600 mil boletas por correo, en el 2022 unas 438,000 y este año hasta ahora se han enviado unas 260 mil.

Entre los factores, la pandemia en el 2020 el cambió en la ley que requiere solicitarla cada dos años.

“Si para el final de la semana no ha recibido esa boleta debe estar llamando a nuestra oficina porque lo más seguro es que no ha solicitado esa boleta no le va a llegar porque no la ha solicitado deben poner esa solitud ya”, aconseja el Supervisor de Elecciones, Roberto Rodríguez.

Y para algunos que denotan falta de confianza, Rodríguez remarca que “votar por correo es completamente seguro en Miami-Dade, (es) correcto que para recibir esa boleta por correo tiene que dar información personal como su seguro social y su licencia de conducir”.

Y después de llenar cuidadosamente su boleta “firme dentro de la caja roja así sabemos que es usted, e incluya la información para contactarlo en el sobre” explica White, la supervisora de elecciones.

Esta actitud “nos deja a nosotros llamarlo si hay alguna situación con su boleta como que se le olvidó firmarlo o la firma no es igual”, explica Rodríguez.

Las boletas pueden ser devueltas por correo o en los centros de votación anticipada a partir del 21 de octubre cuando 33 centros de votación estarán abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Para comunicarse en directo con el departamento de elecciones del condado puede llamar al 305-499-8683.