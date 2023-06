¿Cómo se habla inglés en Miami? Estudio revela que ha surgido un nuevo dialecto

La huella de la inmigración cubana en el sur de la Florida se siente a cada paso. No solo en el juego de dominó, el baile o la coladita de café, que se ha convertido en uno de los sellos distintivos de Miami. La presencia cubana ha modificado incluso la manera en la que se habla el inglés en la ciudad.

Según una investigación de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) publicada en English World Wide, algunas expresiones exclusivas de Miami son evidencia de que ha surgido un dialecto distinto en el sur de la Florida.

Un fenómeno común que ocurre cuando dos idiomas en estrecho contacto se entremezclan. En este ocasión, las frases en español se toman “prestadas” y son traducidos directamente al inglés, luego transmitidos por generaciones bilingües.

Según el lingüista Philip Carter, autor principal del estudio, el inglés de Miami nace de la combinación entre el significado de las palabras en español y el inglés. “Cada palabra tiene una historia. Eso se aplica a todas las palabras habladas en Miami".

Todo comenzó en los años sesenta del siglo pasado y así surgió lo que Philip Carter denomina como un nuevo dialecto que mantienen vivo incluso quienes nacieron en esta parte del país.

"Ellos mismos no se dan cuenta hasta que llegan a otra ciudad, hablan y les preguntan: ¿de donde tú eres?", remarca el lingüista de FIU.

Es un fenómeno diferente al llamado spanglish. La combinación de palabras de ambos idiomas en una misma frase. Una mezcla que llena de orgullo a quienes somos de aquí y sorprende a los turistas.

Según recoge FIU News, durante casi una década, Philip Carter "ha investigado el inglés de Miami, una variedad de inglés con una sutil influencia estructural del español, hablado principalmente por hablantes nativos de inglés de segunda, tercera o cuarta generación".

El estudio destaca que las traducciones aunque sutiles resultan llamativas. Por ejemplo, “bajar del carro” se traduce para algunos como “get down from the car” (bajarse del carro) en lugar de “get out of the car" (salir del carro), explica el linguista.

Otras frases comunes entre los emigrantes de segunda generación que se han popularizado son: “super hungry” (súper hambriento), “meat empanada" (empanada de carne) y “give me a chance” (dame una oportunidad).