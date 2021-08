Políticos de Florida se reúnen con líder de la minoría republicana de la cámara

Influencers y políticos del sur de Florida se reunieron este miércoles con el líder de la minoría republicana de la cámara, Kevin McCarthy, para intercambiar opiniones sobre la situación en Cuba y llevar un mensaje al presidente Joe Biden.

“Biden tiene la posiblidad de hacer un llamado sobre la ilegitimidad con acciones concretas. Levantándole el precio a la represión, para proteger la vida de los civiles”, dijo la activista por los derechos humanos Rosa María Payá.

“Traemos alternativas, no solamente hablaremos de la intervención, los están torturando en las cárceles, prohibición de viajes, vamos a hablar de no a las remesas y otras cosas que pueden hacer” las autoridades en Cuba y no han hecho, aseveró Liu Santiesteban.

Ante la pregunta de cómo ha sido el mensaje de EEUU sobre lo que pasa en la isla. algunos respondieron que "flojo, manipulado, la administración de Biden no tiene la solución. Aquí vivimos los familiares, las remesas salen de aquí. El pueblo esperaba una respuesta, EEUU los ha defraudado”, acotó el influencer cubano Alexander Otaola.

Entre los representantes estuvieron María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y Carlos Giménez, quienes trajeron pedidos para la Casa Blanca como el internet que “se puede proveer si hay voluntad política”, advirtió Salazar.

Les preguntamos cuales eran, específicamente, las vías para llevar internet al pueblo cubano, pero no explicaron la forma concreta.

“Estamos terminando los últimos detalles, completa y sin exagerar que la tecnología está y que la conoce el gobierno americano, no entendemos por qué están echándose para atrás”, precisó la congresista por el distrito 27 de Florida.

Mientras una gran parte del exilio cubano pide intervención y sanciones duras contra el régimen, algunos miembros de la organización Puentes de Amor, piden el fin del embargo.

“Su mensaje para políticos y organizaciones que pide fin del embargo: estamos respondiendo al llamado, ellos piden libertad. Los que ahora abogan por eliminar sanciones estan del lado del régimen”.

En el evento, al lado del incónico restaurante Versailles en la Pequeña Habana, participó una multitud con banderas y consignas.

El líder de la minoría republicana en la cámara dijo que su mensaje para los cubanos que aun tienen esperazas es que “los estamos escuchando y no pararemos hasta que sean escuchados y no acabe la opresión. Vamos a llevar internet, medicinas, pero lo más importante: libertad”, dijo McCarthy.