Infidelidades virtuales en tiempos de pandemia

Pandemia, distanciamiento social, confinamiento miedo al contagio y tal vez usted piense que con este panorama, no hay oportunidades para los infieles.

Un estudio realizado por Gleeden, la plataforma digital número uno para relaciones extraconyugales. Dice que un estudio demostró que la infidelidad - pero virtual - aumento un 160 por ciento durante la pandemia.

Dra. Alexandra Galletti, sexóloga clínica asegura que “cuando te encierran por una pandemia inesperada, entonces recurres a todas estas aplicaciones: voy a mandar videos, fotos, mensajes y eso te da una euforia, te da dopamina”.

De acuerdo con el estudio, más de la mitad de los hombres infieles se conectan por la tarde y en la noche. Las mujeres, al despertarse y ambos lo hacen desde el baño, cuando sacan a pasear a la mascota e incluso, desde la cama.

“Mucha gente no estaba enterada de que ellos en su relación de pareja eran infelices... El COVID ha despertado estas verdades... Nos ha demostrado realmente si estamos bien o no con nuestra pareja”, dice Galleti.

Y a todo eso se suma la ansiedad y la incertidumbre relacionadas con la pandemia.

“para muchas personas se siente bien. Claro, no estas teniendo intimidad, no estas teniendo sexo. No lo ven como lo que es, realmente es una infidelidad, una infidelidad digital”, dice la doctora.

Afortunadamente, la pandemia tambien ha servido para reforzar el amor de muchos.

Antes de la pandemia, un estudio de la universidad de Washington demostró que los divorcios suelen aumentar cuando las parejas pasan mucho tiempo juntas. En ese entonces, solo hablaban, por ejemplo, de las vacaciones de verano.