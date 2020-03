Industria de alimentos habla de abastecimiento en supermercados por coronavirus

Si has ido al mercado y no has encontrado papel higiénico, pollo o productos de limpieza, no estás solo.

Muchos consumidores se han estado quejado de la escasez de ciertos productos en las tiendas, pero la industria de los alimentos dice que esto se debe a la inesperada y alta demanda de consumidores que salieron a comprar más de la cuenta cuando se declaró que el coronavirus era pandemia.

En una entrevista exclusiva, la presidenta de la asociación que representa a supermercados y productores de alimentos, habla con Myriam Masihy acerca del abastecimiento en las tiendas.

Vía Skype, Leslie Sarasin, presidenta de la Food Industry Association, dice que los consumidores no deben estar comprando cantidades exorbitantes de suministros y deben tener paciencia.

Sarasin dice que ha estado en contacto con el presidente Donald Trump y su administración está apoyando a la industria de alimentos, permitiéndole aumentar sus labores de producción, transporte y distribución para abastecer a los supermercados.