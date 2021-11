Indicaciones para celebrar de modo seguro el día de Acción de Gracias

Falta un día para la cena de Acción de Gracias, pero la tradicional celebración en familia y con amigos representa un riesgo, incluso para los vacunados. Para ellos, los expertos de salud, incluyendo el principal infectólogo del país, el doctor Anthony Fauci, recomienda recibir el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 y tomar medidas contra la propagación del virus.

Ante la realidad de que muchos viajarán por avión o por carretera de otros estados para estar con sus seres queridos se alerta de tener cuidado pues ello podría propagar el virus. Por eso la advertencia es no olvidar que seguimos en medio de una pandemia y prevenir las aglomeraciones.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Miles de residentes del sur de la Florida se preparan para celebrar en familia y dar gracias. Algunos como Wilton Perez, están agradecidos por recibir un pavo. “Faltaba el pavo nada más, pues ya lo tengo, así que vamos para allá”, a celebrar se refiere.

Para él, los expertos de salud tienen una advertencia. “Si has estado en contacto con alguien covid positivo, o tienes algún síntoma, no reunirte con tu familia es preferible estar ausente una vez y no toda la vida”, advierte la doctora Dadilia Garcés, infectóloga y profesora del Miami Dade College.